Les rendus des smartphones ASUS ZenFone 8 apparaissent juste une semaine avant le lancement

Des images des smartphones ZenFone 8 ont fui peu de temps avant leur lancement. Le ZenFone 8 semble comporter une configuration à double caméra, avec une triple caméra rotative sur le ZenFone 8 Flip. Les deux smartphones seront lancés le 12 mai.

Les prochains smartphones ZenFone 8 ont été repérés dans des rendus divulgués, juste une semaine avant le lancement prévu des appareils. Les images, obtenues par 91mobiles, montrent deux angles différents du ZenFone 8 et du ZenFone 8 Flip.

Le design du ZenFone 8 semble assez peu inspiré des images, en particulier avec la configuration à double caméra à l’arrière. Les fuites indiquent que ces caméras se composent d’un capteur principal 64MP et d’un capteur macro 12MP. Pendant ce temps, l’appareil devrait être alimenté par le Qualcomm Snapdragon 888, qui alimente tous les meilleurs téléphones Android.

Source: 91mobiles

Il sera intéressant de voir comment ASUS positionne cet appareil. D’autres spécifications rumeurs incluent 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie de 4000 mAh sera rechargée avec une prise en charge de 30 W.

Selon 91mobiles, ce sera la rumeur “ZenFone 8 Mini” qui a été taquiné comme avec une taille compacte, malgré l’écran mesurant apparemment à 5,92 pouces. Il a également été dit qu’il comporterait un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le ZenFone 8 Flip semble être le plus intéressant des deux. Il semble qu’il suivra le même design que son prédécesseur, l’ASUS ZenFone 7 Pro, en proposant une caméra à bascule au lieu d’un écran perforé. Cela donnera une vue nette et ininterrompue de l’écran FHD + AMOLED de 6,67 pouces à 90 Hz.

Le ZenFone 8 Flip augmentera apparemment les spécifications avec un téléobjectif supplémentaire de 8 MP, 256 Go de stockage interne et une batterie de 5000 mAh.

Les rumeurs précédentes indiquaient qu’il pourrait y avoir trois appareils lors du lancement d’ASUS la semaine prochaine, bien que les informations sur un troisième appareil aient été rares. Cela pourrait signifier que seuls deux appareils sont attendus au lancement, mais ASUS pourrait avoir quelque chose dans sa manche.

Le lancement d’ASUS ZenFone 8 aura lieu le 12 mai à 13 h HE.