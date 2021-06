Les rendus divulgués de OnePlus Nord 2 mettent un visage sur les spécifications précédemment divulguées

in

TL;DR

Les rendus présumés du OnePlus Nord 2 ont fuité. Le design du téléphone semble largement inspiré de la série OnePlus 9.

Les fuites avertissent que les rendus sont basés sur un premier prototype de CAO, vous pouvez donc vous attendre à de légères différences dans le OnePlus Nord 2 final qui arrive sur le marché.

Néanmoins, le design du nouveau Nord ressemble beaucoup à celui du OnePlus 9 et du OnePlus Nord N200 récemment annoncé. Il possède un réseau de caméras empilé verticalement similaire à l’arrière et un écran perforé à l’avant. Les lunettes sont étroites et le téléphone arbore le bouton d’alimentation ainsi que le curseur d’alerte de marque sur le bord droit. Les touches de volume reposent sur le côté gauche de l’appareil.

De plus, les derniers rendus OnePlus Nord 2 montrent un système de triple caméra à l’arrière. Les spécifications précédemment divulguées suggéraient que le téléphone obtiendrait un capteur principal de 50MP associé à un capteur ultra-large de 8MP et un autre de 2MP. Un vivaneau selfie 32MP devrait résider dans le trou de perforation de l’écran.

En ce qui concerne les ports, les rendus du OnePlus Nord 2 représentent un connecteur USB-C en bas. Il ne semble pas que le téléphone ait une prise casque 3,5 mm, mais le Nord d’origine non plus.

Spécifications rumeurs OnePlus Nord 2

Sous le capot, le Nord 2 serait équipé du SoC MediaTek Dimensity 1200. Parmi les autres spécifications précédemment divulguées, citons un écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces, une batterie de 4 500 mAh, une charge de 30 W ou 65 W et Android 11.

Alors que pensez-vous du nouveau OnePlus Nord 2 ? Envisageriez-vous de l’acheter maintenant que vous savez à quoi il ressemble potentiellement et quelles spécifications il pourrait avoir ? Répondez à notre sondage ci-dessus et envoyez-nous une ligne dans la section commentaires.