Les rendus du Samsung Galaxy S22 n’ont pas beaucoup changé

TL;DR

Un leaker fiable nous a montré des rendus du Samsung Galaxy S22. Le design ne semble pas trop différent de celui du Galaxy S21. Cependant, l’appareil semble être plus petit et plus fin que le modèle de cette année.

Bien que le modèle Ultra présente quelques différences, y compris un emplacement S Pen, les modèles de base et Plus semblent être plus une itération qu’autre chose. La conception reste la même et il ne semble pas y avoir de nouveaux éléments matériels.

Découvrez les rendus d’image ci-dessous et jetez un œil à la vidéo ci-dessus pour en savoir plus.

Rendus Samsung Galaxy S22

Dès le départ, vous pouvez voir tous les éléments de conception familiers du Galaxy S21. Le module de caméra arrière à triple objectif reste pratiquement inchangé. Les rails en aluminium ont l’air inchangés et la découpe de l’écran de la caméra selfie est au même endroit que sur le modèle de cette année.

La seule vraie différence que nous pouvons dire est que le téléphone est susceptible d’être physiquement plus petit. Les dimensions revendiquées par Hemmerstoffer sont de 146 x 70,5 x 7,6 mm. C’est nettement plus petit que le Galaxy S21, qui mesure 151,7 x 71,2 x 7,9 mm. Être plus mince et plus petit signifiera-t-il une baisse de la capacité de la batterie ou la perte d’autres fonctionnalités ?

Nous devrons attendre et voir comment les fuites se développent pour en savoir plus sur le téléphone. Cependant, si vous aviez jeté votre dévolu sur un Samsung Galaxy S22, vous savez maintenant ce que vous attendez.