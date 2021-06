Les rendus et fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch Active 4 révélés dans une fuite

TL;DR

Les rendus et certaines fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch Active 4 ont fuité. La smartwatch semble avoir un châssis plus épais et des sangles plus larges. Il devrait être livré avec le logiciel Wear OS remanié.

Samsung devrait lancer deux nouvelles montres connectées avec différents modèles le 28 juin. La star du salon sera la Samsung Galaxy Watch 4, mais la firme devrait également annoncer la Galaxy Watch Active 4, le successeur de la populaire Galaxy Watch Active 2. Maintenant, le pronostiqueur OnLeaks, en collaboration avec GizNext, a divulgué les premiers rendus de la nouvelle série Active portable ainsi que quelques détails sur ses fonctionnalités.

Comme on le voit dans les rendus, la Samsung Galaxy Watch Active 4 conserve l’affichage circulaire de son prédécesseur. Les leakers prétendent qu’un verre plat 2D protège l’écran.

Les changements les plus notables peuvent être observés dans la conception du cadre, des boutons et de la bande. La montre elle-même semble plus épaisse, tout comme le bracelet. Les deux boutons sur le bord droit de l’appareil ont également une forme différente.

Des informations divulguées suggèrent que le corps de la Galaxy Watch Active 4 est en aluminium. Il sera disponible dans les tailles 40 mm et 44 mm, tout comme la Galaxy Watch Active 2.

La smartwatch est également présentée dans quatre coloris différents, dont le noir, l’argent, le vert et l’or. Cependant, les nuances représentées dans ces rendus ne sont pas précises à 100 %.

En ce qui concerne les fonctionnalités, la fuite suggère que le Samsung Galaxy Watch Active 4 sera équipé du nouveau logiciel Wear OS 3.0. Samsung et Google ont collaboré pour réorganiser Wear OS et la nouvelle smartwatch devrait être l’un des premiers appareils portables à être mis sur le marché.

Ailleurs, les fuites affirment que la montre utilisera un processeur 5 nm, il ne peut donc pas s’agir de l’une des puces Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm ou du chipset Exynos 9110 10 nm de Samsung qui exécute la Galaxy Watch Active 2.

Malheureusement, la fuite ne révèle aucune autre information sur les fonctionnalités de santé et de remise en forme de la montre, mais vous n’aurez pas à attendre longtemps pour le savoir puisque le lancement est la semaine prochaine.