Les rendus et la vidéo de Xiaomi 12 ont fuité avant le lancement de la semaine prochaine

Nous sommes à la fin de 2021, et comme on peut s’y attendre à partir de cette période de l’année, non seulement il y a beaucoup de joie des vacances, mais pour nous, les passionnés de technologie, nous avons également des tonnes de nouvelles fuites qui arrivent déjà pour les téléphones de l’année prochaine. . L’un des appareils à venir les plus excitants (et malheureusement, celui que nous n’aurons pas de ce côté du monde) est le Xiaomi 12 (rappelez-vous, plus de Mi), et nous avons une idée encore meilleure de ce à quoi s’attendre grâce à certains rendus récemment divulgués.

Ces photos et vidéos proviennent d’Evan Blass et montrent le téléphone sous plusieurs angles, corroborant les fuites de conception précédentes. Par rapport au Mi 11 (en haut), le 12 comportera un module de caméra rectangulaire au lieu d’une bosse de forme carrée, et il semble qu’il dépassera assez largement de l’arrière du téléphone. Nous pouvons voir le texte « 50MP » ici, confirmant que l’appareil sera doté d’un capteur arrière principal de 50MP, ce qui éclipse positivement les deux caméras auxiliaires arrière.

En passant à l’avant, nous pouvons également voir quelques changements pour cette génération. D’une part, l’écran ne semble pas être aussi incurvé que le panneau du Mi 11 – ou se déplace du coin supérieur gauche au centre, un arrangement qui est également utilisé dans les téléphones Redmi milieu de gamme et bas de gamme de l’entreprise . L’écran lui-même mesure 6,28 pouces – en revanche, l’écran du Mi 11 était de 6,81 pouces, ce téléphone sera donc considérablement plus petit.

Le Xiaomi 12 fait ses débuts officiels dans quelques jours, et il est confirmé qu’il contient un SoC Snapdragon 8 Gen 1 et d’autres composants haut de gamme. C’est vraiment dommage que nous ne puissions pas l’acheter aux États-Unis.

Blass ajoute à ses rendus Xiaomi 12 avec la publication d’une paire de nouvelles vidéos montrant le combiné.

