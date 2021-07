Les rendus et le papier peint du Motorola Edge 20 Pro fuient avant le lancement du 5 août

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Les rendus du Motorola Edge 20 Pro révèlent un téléphone à écran plat sans bords incurvés. L’appareil devrait être lancé aux côtés de l’Edge 20 standard le 5 août. Selon les rumeurs, il comprendrait le SoC Snapdragon 870 et un appareil photo 108MP.

Motorola s’apprête à dévoiler un nouveau lot de téléphones le 5 août, à savoir les Motorola Edge 20 et Edge 20 Pro. Une nouvelle fuite du pronostiqueur Evan Blass nous montre désormais ce dernier dans toute sa splendeur.

Le Motorola Edge 20 Pro, contrairement à l’Edge 20 standard précédemment divulgué avec un écran plat, devait avoir des bords incurvés comme l’Edge et l’Edge Plus de l’année dernière. Ces côtés incurvés permettaient aux utilisateurs d’accéder aux raccourcis et s’allumaient pour les appels, les alarmes, les notifications et le chargement. Malheureusement, le nouveau Edge 20 Pro semble également avoir un écran plat dans les rendus divulgués. Ainsi, la fonctionnalité Edge qui a donné son nom à la série sera très probablement absente de la nouvelle récolte. Là encore, nous avons vu Motorola abandonner l’écran incurvé même sur le Motorola Edge S lancé plus tôt cette année avec un panneau plat à 90 Hz.

Outre son écran aplati, le Motorola Edge 20 Pro (qui s’appelait auparavant Edge 20 Plus) dispose d’une triple pile de caméras à l’arrière. Le tireur principal est représenté par un appareil photo 108MP dans les rendus. Les rumeurs suggèrent qu’un capteur ultra-large de 16 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 5x compléteront la configuration.

Les rendus ne montrent pas vraiment de capteur d’empreintes digitales physique, donc le téléphone est probablement un candidat pour un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Il y a une caméra perforée en haut qui est censée être un tireur selfie 32MP.

Comme le Motorola Edge S, le Edge 20 Pro devrait être un milieu de gamme alimenté par le chipset Snapdragon 870. Le SoC est légèrement plus rapide que le produit phare Snapdragon 865 Plus de l’année dernière et dispose d’une connectivité 5G, il devrait donc être assez puissant. Il devrait être associé à 6/8/12 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Une batterie de 4 500 mAh peut alimenter le package.

Blass a également publié un fond d’écran de l’Edge 20 Pro à côté du rendu. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer une copie de l’image ci-dessus.