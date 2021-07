Les rendus et les spécifications clés du Motorola Edge 20 ont été divulgués avant le lancement

TL;DR

Les rendus et les spécifications du Motorola Edge 20 ont fuité. Le téléphone devrait comporter le chipset Snapdragon 778G 5G, un écran 120 Hz et un appareil photo principal 108MP.

Nous avons déjà entendu parler des Motorola Edge 20 et Edge 20 Plus il y a quelques semaines, lorsque les téléphones ont été repérés dans un ensemble de listes TENAA. Désormais, les rendus haute résolution et les spécifications clés du Motorola Edge 20 standard ont été divulgués grâce aux informateurs en série PriceBaba et Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks.

Contrairement à l’année dernière, les Motorola Edge 20 et Edge 20 Plus ne devraient pas être de véritables fleurons bleus dotés du chipset Snapdragon 888. La dernière fuite suggère que l’Edge 20 sera alimenté par le chipset Snapdragon 778. Le SoC est essentiellement une version modifiée du Snapdragon 780 et offre des améliorations majeures par rapport au Snapdragon 768G trouvé sur les téléphones haut de gamme de l’année dernière.

Outre le chipset, la dernière fuite révèle également que le Motorola Edge 20 comportera un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil devrait contenir 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

On pense que la configuration de la triple caméra arrière du téléphone comprend un capteur principal de 108 MP, un capteur secondaire de 16 MP et un tireur de 8 MP. L’emballage doit être alimenté par une batterie de 4 000 mAh, selon la fuite.

Conception du Motorola Edge 20

Ailleurs, des fuites de rendus du Motorola Edge 20 montrent que le téléphone a une caméra selfie perforée au centre d’un écran plat. Le bouton d’alimentation semble avoir un capteur d’empreintes digitales intégré et le téléphone mesurerait 169,1 x 75,5 x 8,9 mm avec une épaisseur de 11,6 mm, y compris la bosse rectangulaire de l’appareil photo. Vous pouvez voir les rendus divulgués du Motorola Edge 20 dans les images ci-dessus.

Il n’y a pas encore de mot sur la date de lancement officielle des Motorola Edge 20 et Edge 20 Plus, mais étant donné le moment de la fuite, cela ne devrait pas être trop loin.