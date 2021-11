Les rendus et les spécifications du Motorola Moto G Power (2022) fuient

TL;DR

Des fuites de spécifications et de rendus viennent d’apparaître de l’itération 2022 du Motorola Moto G Power. Comme d’habitude, la capacité de la batterie est la grande caractéristique, avec une cellule de 5 000 mAh selon les rumeurs. Les autres spécifications rumeurs et la conception globale, cependant, révèlent son statut d’appareil économique.

Maintenant, avec 2022 à l’horizon, vous vous demandez peut-être ce qui attend le prochain Motorola Moto G Power. Grâce à GizNext, nous avons ce qui semble être des rendus et des spécifications pour le prochain modèle Power.

Malheureusement, GizNext ne divulgue pas la source de ces rendus et spécifications. Cela les rend immédiatement plus suspects. Pour ce que ça vaut, le leaker fiable Evan Blass a tweeté l’article GizNext joint à cette fuite, il est donc possible qu’il soit impliqué. Sans une source directement indiquée, cependant, nous devons toujours aborder ces informations avec prudence.

Avec tout cela à l’écart, voici ce que nous avons appris sur ce que nous pourrions attendre du prochain Moto G Power.

Rendus et spécifications du Motorola Moto G Power (2022)

Les différences les plus notables entre le Moto G Power 2021 et ce modèle supposé 2022 sont les caméras. La caméra selfie est toujours une découpe d’écran, mais elle a été déplacée au centre de l’écran. Pendant ce temps, le module de caméra arrière est une configuration verticale plutôt que carrée.

En dehors de cela, le téléphone ressemble à ce que nous attendions. Fait intéressant, les lunettes semblent être beaucoup plus épaisses dans le Motorola Moto G Power (2022), surtout en ce qui concerne le menton. Il est possible que ces rendus divulgués ne représentent pas avec précision la conception, cependant.

En ce qui concerne les spécifications, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre sur la base de cette fuite GizNext :

Affichage: LCD de 6,5 pouces avec rafraîchissement de 90 Hz à 720p

Processeur: MediaTek Helio G37

Mémoire: 64 Go de stockage avec prise en charge microSD, 4 Go de RAM

Puissance: Batterie de 5 000 mAh avec charge filaire de 10 W

Logiciel: Android 11

Caméras arrière : 50MP de large, 2MP de profondeur, troisième inconnu

Caméra frontale: 8MP

Durabilité: Indice IP52

De toute évidence, à en juger par ces spécifications divulguées, le Motorola Moto G Power (2022) sera probablement assez bon marché. Cela correspond aux entrées précédentes de la ligne G Power.