Les rendus et les spécifications du smartphone Xiaomi Redmi 10 ont été divulgués

in

Xiaomi a lancé l’année dernière la série de smartphones Redmi 9 comme entrée dans le segment économique. Et il semble sur le point de rafraîchir cette liste avec la nouvelle série Redmi 10 que la société a taquinée il y a quelque temps.

Et maintenant, les rendus et les spécifications du Redmi 10 ont été divulgués, avec l’aimable autorisation de Mukul Sharma sur Twitter, qui a remarqué que ces détails étaient répertoriés sur quelques plates-formes de commerce électronique différentes avant le lancement. Les informations divulguées confirment que le Redmi 10 sera livré avec une configuration à quatre caméras avec une caméra principale de 50MP.

Xiaomi Redmi 10: Détails divulgués

Selon les détails divulgués sur le Xiaomi Redmi 10, il sera disponible en trois couleurs : bleu mer, blanc galet et gris carbone. Les rendus montrent également qu’il est livré avec un écran perforé similaire à celui de la série Note 10 avec un petit menton en bas.

Le panneau arrière comporte un module de caméra rectangulaire avec l’objectif principal de la caméra mis en évidence et la marque Redmi en bas. Outre l’appareil photo principal 50MP, les autres appareils photo sont configurés pour être un objectif 8MP qui est peut-être un ultra-large avec deux capteurs 2MP, qui pourraient être pour la profondeur et la macro. Il dispose également d’un flash LED qui est placé à côté des autres objectifs dans le module de caméra.

Image 1 sur 4

(Crédit image : Mukul Sharma/Twitter) Image 2 sur 4

(Crédit image : Mukul Sharma/Twitter) Image 3 sur 4

(Crédit image : Mukul Sharma/Twitter) Image 4 sur 4

(Crédit image : Mukul Sharma/Twitter)

À l’avant, l’appareil Redmi 10 comportera apparemment un capteur de caméra frontale de 8 MP. Celui-ci est placé dans la découpe de l’écran Full HD+ de 6,5 pouces qui présentera également un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 3 sur le dessus. Bien que la fuite n’offre aucune information quant à savoir si l’écran sera un écran LCD ou AMOLED. Mais en se basant sur la fourchette de prix attendue autour de 10 000 roupies, nous pouvons supposer que l’écran sera un écran LCD.

À l’intérieur, le Redmi 10 devrait comporter un chipset MediaTek Dimensity G88 qui sera livré avec un GPU Mali G52. La fuite mentionne que le smartphone sera livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce qu’il ait d’autres variantes de stockage.

En termes de batterie, le smartphone devrait contenir une unité de 5 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W. Pour la connectivité, il utilisera un port USB Type-C et prendra en charge Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. Les dimensions de l’appareil incluent 162 x 75,3 x 8,95 mm et fonctionnera avec Android 11 basé sur MIUI 12 prêt à l’emploi.