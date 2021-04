Les rendus imaginent l’iPhone 13 mini avec une bosse de caméra repensée, une encoche plus petite

Hier, des fuites de schémas ont permis d’examiner de plus près certains des changements de conception qu’Apple pourrait avoir en magasin pour la gamme iPhone 13 de cette année. Maintenant, Svet Apple a publié de nouveaux rendus imaginant à quoi pourrait ressembler l’iPhone 13 mini avec ces changements.

Hier, des rendus ont émergé présentant un iPhone 13 avec quelques modifications intéressantes de la matrice de caméras arrière. Le changement le plus notable ici est un changement dans la conception de la bosse de la caméra. Au lieu d’être empilé verticalement comme l’iPhone 12, le rendu place les objectifs en diagonale dans le coin supérieur gauche et inférieur droit du module de caméra carré.

L’encoche de l’iPhone 13 devrait également devenir plus petite cette année, comme l’ont signalé plusieurs sources différentes. Plus récemment, des images divulguées ce matin suggéraient que l’encoche pourrait être environ 30% plus petite en largeur que son prédécesseur.

Le concept actuel de Svet Apple imagine à quoi pourraient ressembler ces changements dans le monde réel, notamment en ce qui concerne l’iPhone 13 mini et son écran de 5,4 pouces.

Autre chose à garder à l’esprit: l’iPhone 13 mini pourrait être le dernier «mini» iPhone de 5,4 pouces lancé par Apple. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a rapporté plus tôt dans la journée qu’Apple abandonnerait probablement le facteur de forme en 2022 avec l’iPhone 14, optant à la place pour deux modèles de 6,1 pouces et de 6,7 pouces, potentiellement appelés iPhone 14, iPhone 14 Max. , iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Que pensez-vous de ce concept iPhone 13 mini? Avez-vous des articles sur votre liste de souhaits pour le design de cette année? Faites-nous savoir dans les commentaires.

Assurez-vous de suivre toutes les dernières rumeurs sur l'iPhone 13 dans notre guide complet ici.

