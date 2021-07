Les rendus non officiels du Motorola Edge 20 nous donnent un aperçu complet du téléphone

Le Motorola Edge de l’année dernière était une affaire tout à fait plus premium que les combinés économiques sur lesquels Motorola se concentre habituellement, et il va lancer un suivi de 2021 sous la forme du Motorola Edge 20 – un combiné pour lequel nous avons maintenant des rendus non officiels.

Avec l’aimable autorisation du pronostiqueur chevronné OnLeaks et Pricebaba, les rendus montrent le prochain téléphone sous tous les côtés et sous tous les angles, en blanc et en violet (options de couleur pour lesquelles Motorola trouvera sans aucun doute des noms nouveaux et exotiques).

Ces images sont basées sur des schémas CAO divulgués, elles peuvent donc ne pas correspondre exactement à l’aspect final du produit – mais elles nous donnent une bonne idée de ce à quoi s’attendre, avec une encoche perforée sur l’écran avant et un arrière à triple objectif appareil photo à l’arrière.

Des mêmes sources, nous avons également obtenu un tas de détails sur les spécifications du prochain téléphone, dont certains ont déjà été entendus. Le combiné sera apparemment livré avec un écran de 6,7 pouces fonctionnant à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec une résolution FHD + de 2 400 x 1 080 pixels – c’est une légère mise à niveau sur le Motorola Edge, bien que la taille de l’écran soit la même.

(Crédit image: @OnLeaks / Pricebaba)

Selon ces pronostiqueurs, le Motorola Edge 20 aura des dimensions de 169,1 mm x 75,5 mm x 8,9 mm (ou 11,6 mm avec la bosse de l’appareil photo), et si c’est exact, il sera un peu plus grand et plus fin que le téléphone qu’il remplace.

Sous le capot, nous attendons un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, avec 6 Go ou 8 Go de RAM, et 128 Go ou 256 Go de stockage interne. La caméra arrière serait une affaire à triple objectif 108MP + 16MP + 8MP. La 5G sera également de la partie.

Bien que ces spécifications ne soient pas tout à fait phares, ce combiné de la société appartenant à Lenovo devrait constituer une concurrence sérieuse pour les téléphones du segment haut de gamme du marché. Il semble que les modèles Lite et Pro seront également disponibles.

Nous avions initialement pensé que le combiné s’appellerait le Motorola Edge 2, mais il semble maintenant que le Motorola Edge 20 soit le nom qui a été choisi. Un lancement est prévu avant la fin du mois de juillet, alors surveillez les nouvelles d’un dévoilement officiel à un moment donné la semaine prochaine.