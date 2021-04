Les renforts de l’équipe Famosos arrivent à EXATLON USA

Telemundo Nicole Díaz Renforce Célèbre

Déjà la cinquième saison du programme de compétition à succès de Telemundo, Exatlon United States, a atteint ce moment crucial où les athlètes de chaque équipe reçoivent les «renforts» attendus. Ce sont deux participants, un homme et une femme, qui viennent avec une vision nouvelle et fraîche de la compétition, pour apporter toutes leurs compétences, nouvelles techniques et stratégies, ce qui pourrait aider les équipes à marquer des points dans le défi qui est réalisé. dans les sables de la République dominicaine.

Équipe Famosos: deux nouveaux guerriers

Il ne fait aucun doute que l’équipe Famosos est sur une lancée. Bien qu’ils aient perdu l’un de leurs plus forts participants, la machine de Tampa, Mack Roesch, ils continuent aujourd’hui de triompher et depuis quelque temps, ils sont victorieux dans les redoutables duels pour la permanence. C’est pourquoi ce soutien supplémentaire pourrait être encore plus bénéfique alors que vous continuez à savourer plus de triomphes à une étape cruciale de la compétition. Rencontrons les renforts que nous verrons faire leurs débuts dans la nuit du 5 avril.

Ce sont les renforts de la Team Famosos: Rodrigo Romeh

José Rodrigo Romero est un jeune mexicain plus connu sous le nom de «Romeh», il est influenceur, mannequin, homme d’affaires et champion du monde de fitness. Actuellement, il propose une formation en ligne. Romeh pratique le sport depuis son plus jeune âge et effectue actuellement des exercices fonctionnels et des poids. L’objectif de Romeh est d’avoir un impact grâce à ses médias sociaux, qu’il a utilisés pour aider les autres. Il se considère comme une personne avec un courage compétitif, persévérant et dévoué, ainsi que coquette, un trait qu’il utilise dans ses réseaux sociaux et qui l’a amené à attirer plus d’un million de followers. Le jeune homme qui est l’aîné de quatre frères et sœurs, a perdu sa mère il y a trois ans après avoir lutté contre un cancer. Romeh a étudié la philosophie et son but en participant à Exatlon est d’inspirer les gens avec son message.

Nicole Diaz

Nicole Díaz, 21 ans, est une gymnaste professionnelle née à San Juan, Porto Rico, qui fait partie de l’équipe nationale portoricaine depuis 2014. Nicole étudie la chiropratique, vit à San Juan, Porto Rico avec sa famille et a trois frères. Le soutien de sa famille a été la clé de tout son succès en tant que gymnaste. Nicole pratiquait l’athlétisme et à l’âge de neuf ans, elle a commencé à pratiquer la gymnastique.

Faits saillants professionnels:

2ÈME PLACE-SPÉCIALISTES PAN AMÉRICAINS-2016

4ÈME PLACE-CENTRAL AMERICAN GAMES 2018

2E PLACE-CHAMPIONNAT NATIONAL-PUERTO RICO 2019

Nicole et Rodrigo relèvent le défi de faire leurs preuves dans une équipe qui, malgré ses revers, semble de plus en plus engagée et en elle, ces nouveaux renforts devront prouver ce qu’ils sont faits de tout donner dans chacun de leur passé lors de ses débuts, la nuit du 5 avril.

L’hôte d’Exatlon USA, Frederik Oldenburg, parlait avec eux de tout ce qu’ils prévoyaient d’apporter à Team Rojos, de leurs nerfs avant la compétition et de leurs rêves de gloire au sein d’Exatlon. Ne manquez pas la vidéo ici!

Suivez Exatlon Now Same sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires