Les renouvelables gagnent du terrain et produisent déjà près de 50 % de l’électricité en Espagne

11/12/2021 à 10h35 CET

.

Les énergies renouvelables seront cette année sur le point d’avoir généré la moitié de l’électricité produite en Espagne, grâce à la vent, qui est déjà devenue la source dominante, produisant près de 24 % du total, dépassant ainsi le nucléaire.

Selon les statistiques quotidiennes du système électrique espagnol péninsulaire, de Red Eléctrica de España (REE), les énergies renouvelables, un groupe composé d’énergie hydraulique, éolien et solaire, Ils ont produit 48,7 % de l’électricité en 2021, ce qui est leur part la plus élevée depuis qu’il existe des records.

Pour rester à ces niveaux, quelque chose qui se produira vraisemblablement puisque il ne reste que trois semaines A l’arrivée de 2022, ils dépasseront leur maximum, qui date de l’année dernière, lorsque leur participation au « mix » générationnel atteignait 45,5%.

Au total, l’Espagne a généré environ 109 000 gigawattheures (GWh) d’origine renouvelable en 2020, 13,3% de plus qu’en 2019, malgré le fait que la production totale d’électricité était inférieure de 5,2%, coïncidant avec la crise sanitaire du coronavirus et les limitations conséquentes de l’activité productive.

Cependant, la contribution des énergies renouvelables a réussi à rompre, jusqu’à présent cette année, avec la seuil de 112 500 GWh, ce qui représente 11,6 % de plus en glissement annuel.

Si l’on compare les données de l’année de déménagement, c’est-à-dire la période écoulée au cours des douze derniers mois, cette Tendance à la hausse est confirmé.

Ainsi, entre le 9 décembre 2020 et le même jour en 2021, les renouvelables ont produit 120 683 GWh, soit 10,7% de plus.

L’éolien en tête

La contribution des énergies renouvelables à mélange de génération il s’est stabilisé après le rebond du début de l’automne, qui a coïncidé avec la poursuite de l’escalade des prix sur le marché de gros.

Selon les données du gestionnaire de réseau au 1er octobre consultées par l’Efe, ces technologies produisaient jusqu’alors les 49,8 % du total d’électricité pour l’année.

En prenant comme référence les statistiques des terres rares mises à jour le 9 décembre, l’énergie éolienne est, aujourd’hui, la principale source de production d’électricité.

Concrètement, il représente 23,9% du total produit en 2021, et 42,1% au cours de ce mois, qui a été marqué par la tempête de vent dans tout le pays.

En chiffres, l’éolien a généré 55 342 GWh, soit 12,9 % de plus que même période de 2020.

De son côté, l’hydroélectricité est en passe de s’imposer comme source de quatrième génération, la seconde si seules les énergies renouvelables sont prises en compte, après avoir produit 11,9 % de l’électricité cette année.

Une plus petite partie du « mix » est représentée solaire photovoltaïque et solaire thermique, qui représentent respectivement 8,6% et 2% du total annuel, tandis que les autres énergies renouvelables représentent 1,9% et les déchets renouvelables, 0,3%.

Le charbon continue de baisser

Concernant les objectifs de durabilité, l’analyse reflète la progression décarburation de l’économie espagnole.

Le charbon justement a été l’un des grands protagonistes de l’année dernière lorsque réduit sa production de 55% par rapport à 2019, jusqu’à atteindre 4 799 GWh, son plus bas historique annuel.

Un an plus tard, la tendance se poursuit et cette technologie chute de 5,6%, après avoir produit un peu plus de 4 401 GWh en 2021.

Ce n’est qu’au cours des cinq dernières années que sa génération s’est effondré 87,4 %, contre 35 011 GWh au 31 décembre 2016.

Au contraire, l’énergie nucléaire continue de dominer le groupe des non-renouvelables, en générant le 22,1% d’électricité de l’année.

Cette marque en fait la deuxième technologie pour sortir, avec 51 072 GWh, mais en baisse de 1,8 % par rapport à 2020.

Derrière, se trouvent les cycles combinés, des centrales électriques dans lesquelles l’énergie thermique de la gaz naturel, qui représentent 14,8% du total généré cette année.

Les données comprennent les records de cogénération, qui a produit 10,6 % de l’électricité, un niveau bien supérieur à celui de la pompage-turbinage (1%) et les déchets non renouvelables (0,9%).

Plus proche des objectifs

L’évolution récente de la production électrique se rapproche des objectifs fixés par le Gouvernement à travers le Plan National Intégré Energie et Climat (PNIEC) d’ici 2030.

D’ici là, les énergies renouvelables devraient atteindre un taux de pénétration de 74%, afin d’atteindre une filière électrique 100 % renouvelable en 2050.