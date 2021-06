les renouvelables produisent déjà 50,7 % de l’énergie en Espagne

06/06/2021 à 8h33 CEST

Les énergies renouvelables avancent sans arrêt. L’Espagne a franchi une étape importante le mois dernier : pour la première fois, plus de la moitié de l’énergie produite est d’origine renouvelable. L’énergie éolienne continue d’être la source la plus importante de toutes celles qui produisent de l’énergie dans le pays, même avant le nucléaire.

Les données proposées par Red Eléctrica Española dans un communiqué ne laissent aucun doute sur la décarbonation progressive et accélérée que connaît ce secteur dans notre pays.

Plus de la moitié de l’énergie produite en mai dernier provenait d’énergies renouvelables. Il s’agit d’une réalisation historique qui se produit au milieu de l’expansion des technologies vertes, qui réussissent constamment et de plus en plus à remplacer les combustibles fossiles.

Les données divulguées par le gestionnaire de réseau espagnol Red Eléctrica de España (REE) montre que toutes les énergies renouvelables, y compris l’éolien, le solaire photovoltaïque, le solaire thermique et l’hydroélectricité, ont produit 50,7 % de l’électricité espagnole en mai.

Cela signifie que plus de la moitié de l’énergie produite en mai était renouvelable. Cependant, le chiffre atteint 73,3% du total si l’on ajoute les technologies qui n’émettent pas directement de CO2, comme le nucléaire.

L’augmentation de la participation des les énergies renouvelables dans le mix énergétique espagnol ont augmenté de 10 % par rapport à l’année dernière, une année spéciale en raison des circonstances de la pandémie, mais c’est que même celles-ci ont augmenté de 4,5% par rapport à avril dernier de cette année.

L’énergie éolienne dépasse les flambées nucléaires et photovoltaïques

Par technologie, l’énergie éolienne a été le plus grand contributeur de toutes les sources de production dans notre pays le mois dernier, fournissant un total de 4 794 GWh, 20,9 % de plus qu’à la même période l’an dernier, et réalisant une part de 23,4%, suivi du nucléaire, avec 21,4%, tandis que le gaz en cycles combinés est la seule source fossile qui résiste à la poussée avec 10,9%.

Malgré tout, ce sont des chiffres qui dans quelques années resteront faibles grâce au début de l’expansion des installations éoliennes offshore, comme celle récemment annoncée par Iberdrola et qui impliquera l’installation d’un parc éolien sur la côte galicienne. de 1 000 MW et 1 000 millions d’investissements, dans une initiative qui espère atteindre 3 000 MW en incluant des projets dans d’autres régions du pays.

le croissance imparable du photovoltaïque, qui après quelques années avec des chiffres qui atteignaient à peine 1% ou 2%, a augmenté à un rythme accéléré et a déjà clôturé en mai avec une part de 11,4%.

Cette augmentation se produit malgré les difficultés des compagnies d’électricité à enregistrer des systèmes de compensation de surplus pour les installations résidentielles qui laissent des milliers et des milliers de toitures sous-utilisées.

Malgré cela, le solaire photovoltaïque a généré 2 331 GWh en mai, soit 42,4 % de plus qu’en mai 2020. Quelque chose qui représente la plus grande quantité d’électricité produite en un mois par cette technologie depuis qu’il existe des records nationaux (2007).

Selon les données provisoires disponibles jusqu’au 29 mai, la production solaire photovoltaïque quotidienne maximale (89 GWh) et la part la plus élevée de cette technologie ont été enregistrées, atteignant 14,7% du total de la journée.

Celles-ci la bonne nouvelle s’achève par la chute imparable du charbon. Cette source d’énergie polluante a à peine occupé 1,6 % de la production, et son quota annuel tombe à 1,5 % entre janvier et mai, soit des chiffres de moins en moins pertinents et qui anticipent sa prochaine disparition de la carte énergétique.

La mort inexorable du charbon dans les centrales espagnoles sert d’ailleurs à bannir le mythe selon lequel la recharge des voitures électriques est aussi polluante, puisque, comme on le voit, les centrales au charbon sont sur le point d’être une mémoire pour l’histoire.

Déclaration REE : https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2021/06/demanda-energia-electrica-de-espana-aumenta-11-por-cent -en mai

