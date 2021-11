Les renouvellements de baux de bureaux s’accélèrent alors que les entreprises prévoient de ramener des employés en janvier

Delhi-NCR et Bengaluru sont devenues les villes les plus résilientes du marché des bureaux après la pandémie. (Image représentative)

Les entreprises profitent des conditions de marché favorables pour renégocier leurs besoins en espaces de travail avec des renouvellements de baux de bureaux représentant 23 % du total des baux au cours de la période de 15 mois commençant en avril 2020.

Selon un rapport conjoint du consultant immobilier international Colliers et de la plate-forme d’analyse et de données immobilières Propstack, les renouvellements de baux ont augmenté de 8 points de pourcentage par rapport à la période pré-pandémique de 15 mois (janvier 2019-mars 2020). Bangalore suivi de Mumbai représentaient la part la plus élevée de renouvellements de mandats après la pandémie (avril 2020-juin 2021).

« Les occupants profitent de la dynamique favorable actuelle du marché pour négocier les renouvellements. Ils envisagent également une plus grande flexibilité dans les baux. Les décisions des occupants sont plus rapides que l’an dernier, avec un focus sur les bureaux de nouvelle génération. Le retour des employés a commencé, de nombreuses entreprises prévoyant de récupérer davantage d’employés à partir de janvier 2022. Cela incitera les occupants à prendre des décisions de location plus rapidement, a déclaré Ramesh Nair, PDG de Colliers India.

Bien que le crédit-bail ait diminué à partir d’avril 2020, il existe des tendances intéressantes, a-t-il déclaré, ajoutant que, tout d’abord, Delhi-NCR et Bengaluru sont apparus comme les marchés de bureaux les plus résilients. Deuxièmement, les occupants renouvellent les espaces existants, tout en reportant les nouvelles décisions de location. Troisièmement, les entreprises du BFSI continuent d’étendre leur empreinte après la pandémie.

«Les occupants retournent progressivement dans leurs bureaux, mais les espaces de bureaux à haute densité peuvent être une tendance qui a atteint son apogée. Covid pourrait également accélérer la tendance de la location de bureaux dans le CBD (quartier central des affaires) aux banlieues. Les entreprises seront confrontées au défi de concevoir et de modifier les espaces de bureaux existants pour soutenir la culture établie d’une entreprise tout en suivant les nouveaux protocoles de santé tout en promouvant l’interaction sociale et la collaboration », a déclaré Raja Seetharaman, co-fondateur de Propstack.

Delhi-NCR et Bengaluru sont devenues les villes les plus résilientes du marché des bureaux après la pandémie. Par rapport à 15 mois avant la pandémie, ces deux villes ont enregistré la baisse la plus faible du crédit-bail au cours des 15 mois commençant en avril 2020. Le crédit-bail de Benagluru était dominé par le secteur informatique, suivi de BFSI. Dans la RCN, la location du secteur informatique s’est améliorée après la pandémie. Dans l’ensemble, le crédit-bail total a diminué de 39 % au cours des 15 mois suivant la pandémie, les villes du Sud représentant 52 % du crédit-bail après la pandémie.

Les entreprises BFSI mondiales et nationales ont étendu leur empreinte immobilière après la pandémie. Les entreprises BFSI représentaient 15% de la part totale du crédit-bail après la pandémie, contre 10% auparavant. Bangalore, Chennai et Mumbai voient la traction des sociétés BFSI dirigées par des centres internes mondiaux et des sociétés d’assurance.

