Les renouvellements d’espaces de bureaux s’accélèrent après la pandémie, les marchés de bureaux les plus résilients de la RCN et de Bengaluru : rapport

Les renouvellements d’espaces de bureaux ont représenté 23 % du total des baux au cours de la période de 15 mois commençant en avril 2020.

Alors que la location a diminué à partir d’avril 2020, certaines tendances intéressantes sont apparues dans l’espace de bureau. Les occupants, par exemple, renouvellent de plus en plus leurs espaces de bureaux depuis avril 2020, date du début de la pandémie, selon un rapport conjoint de Colliers et Propstack.

Les occupants recherchent des bureaux de nouvelle génération dotés d’équipements modernes axés sur la santé et le bien-être. L’accent sera davantage mis sur la flexibilité, les occupants souhaitant explorer des espaces de coworking pour une main-d’œuvre décentralisée.

Le rapport « Évolution des tendances des espaces de bureaux dans un monde post-pandémique » révèle que les renouvellements d’espaces de bureaux ont représenté 23 % du total des locations au cours de la période de 15 mois commençant en avril 2020. Cela représente une augmentation de 8 points de pourcentage par rapport à la période de 15 mois avant -pandémie jusqu’en mars 2020.

Bengaluru, suivi de Mumbai, a enregistré la plus forte proportion de renouvellements de mandats après la pandémie.

« Les occupants profitent de la dynamique favorable actuelle du marché pour négocier les renouvellements. Ils envisagent également une plus grande flexibilité dans les baux. Les décisions des occupants sont plus rapides que l’an dernier, avec un focus sur les bureaux de nouvelle génération. La réintégration des employés a commencé en Inde, de nombreuses entreprises prévoyant de réembaucher davantage d’employés à partir de janvier 2022. Cela incitera les occupants à prendre des décisions de location plus rapidement », a déclaré Ramesh Nair, directeur général | Inde et directeur général, Développement du marché, chez Colliers India.

« Les occupants retournent progressivement dans leurs bureaux, mais les espaces de bureaux à haute densité peuvent être une tendance qui a atteint son apogée. COVID-19 pourrait également accélérer la tendance de la location d’espaces de bureaux dans le CBD aux banlieues. Les entreprises seront confrontées au défi de concevoir et de modifier les espaces de bureau existants pour soutenir la culture établie d’une entreprise tout en suivant les nouveaux protocoles de santé tout en promouvant l’interaction sociale et la collaboration », a déclaré Raja Seetharaman, co-fondateur de Propstack.

Delhi-NCR et Bangalore sont les marchés de bureaux les plus résistants après la pandémie

Delhi NCR et Bengaluru sont apparues comme les villes les plus résilientes sur les marchés des bureaux après la pandémie, selon le rapport. Par rapport à 15 mois avant la pandémie, ces deux villes ont connu la plus faible baisse du crédit-bail au cours des 15 mois suivant avril 2020.

Le crédit-bail à Bangalore a été mené par le secteur informatique, suivi par le secteur BFSI. À Bangalore, la part du secteur BFSI dans le crédit-bail est passée à 12% dans les mois qui ont suivi la pandémie, en hausse de 6 points de pourcentage par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Dans la RCN, la location du secteur informatique s’est améliorée après la pandémie.

Dans l’ensemble, le crédit-bail total a diminué de 39 % au cours des 15 mois suivant la pandémie. Les villes du sud représentaient 52% des locations post-pandémie.

Le secteur BFSI gagne du terrain

Les entreprises BFSI mondiales et nationales ont étendu leur empreinte immobilière après la pandémie. Les entreprises BFSI représentaient 15% de la part totale du crédit-bail après la pandémie, contre 10% auparavant. Bengaluru, Chennai et Mumbai ont vu la traction des sociétés BFSI dirigées par des centres internes mondiaux et des sociétés d’assurance. Mumbai a vu le secteur BFSI dépasser le crédit-bail du secteur informatique après la pandémie.

Dans l’ensemble, la part de location de coworking est tombée à 4%, les opérateurs ayant évité le développement spéculatif après la pandémie.

