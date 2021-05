Les rénovations de l’appartement de Carrie Symonds suscitent la révolte des conservateurs -Boris fait face à une énorme réaction de la part du personnel | Politique | Nouvelles

Il y a eu une colère grandissante face au soi-disant «scandale de l’argent contre les rideaux» qui engloutit le premier ministre et sa fiancée. Les rénovations de l’appartement de Downing Street, supervisées par Mme Symonds, auraient coûté jusqu’à 200 000 £.

Le montant est plus de six fois supérieur à l’indemnité accordée au Premier ministre pour l’entretien de la résidence officielle.

M. Johnson a été accusé d’avoir utilisé un prêt du parti conservateur pour payer la rénovation.

Les membres du personnel du quartier général de la campagne conservatrice (CCHQ) seraient indignés par les suggestions selon lesquelles le parti a aidé à débourser l’argent pour payer à l’origine la métamorphose exubérante.

Plus tôt cette année, en même temps que le prêt était payé, les employés conservateurs se sont fait dire que leur salaire serait gelé.

Aimee Henderson, directeur des finances du Parti conservateur, aurait dit au personnel qu’il ne fallait même pas s’attendre à une augmentation de salaire liée à l’inflation.

“Les gens au siège et sur le terrain étaient furieux que, après avoir tous travaillé si dur sur les élections générales, nous ne pouvions même pas avoir une augmentation de salaire en fonction de l’inflation”, a déclaré un membre du personnel conservateur au Telegraph.

“Le directeur des finances a déclaré que le moment n’était pas venu de” dépenser de l’argent “, ce qui a très mal baissé.”

Le personnel était déjà en colère contre l’absence d’augmentation de salaire avant les révélations sur le prêt au Premier ministre.

Les travailleurs du CCHQ ont été stupéfaits par les affirmations selon lesquelles le parti a aidé à financer les travaux.

Rien n’indique que Mme Henderson savait que le parti accordait un prêt à M. Johnson.

Ce dernier dispose de pouvoirs légaux et peut interroger des témoins sous caution pour son enquête.

La loi électorale stipule que tout don ou prêt doit être déclaré pour éviter toute accusation de corruption.

M. Johnson serait également tenu de déclarer tout prêt sur le registre des intérêts ministériels, bien qu’il n’ait pas été mis à jour publiquement depuis l’été dernier.

Les officiels disent qu’un registre à jour sera publié “prochainement”.

Un porte-parole du parti conservateur a déclaré hier: «Comme le premier ministre l’a clairement indiqué, il a payé lui-même la rénovation et aucun fonds du parti n’est utilisé.

“Comme vous pouvez le comprendre, une enquête est en cours, donc il n’y a pas d’autre commentaire.”

Ils ont refusé d’être tirés au sort sur les réclamations d’un gel des salaires en disant: “Nous ne ferions pas de commentaires sur les questions internes.”

Ce matin, le secrétaire au Commerce international a déclaré que les Britanniques n’étaient pas intéressés par les rénovations de l’appartement de M. Johnson et souhaitaient que les ministres se concentrent sur la pandémie et l’économie économique.

Elle a déclaré à Sky News: “Ce que le premier ministre a clairement indiqué, c’est qu’il en a couvert les frais.

“Je pense que le public britannique comprend cela, il veut que nous continuions notre travail qui consiste à fournir le programme de vaccination et à nous assurer que nous récupérons notre économie après Covid, et que nous avons les emplois et la croissance dont nous avons besoin à travers le Royaume-Uni.”