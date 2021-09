Les réparations d’écran par des tiers tuent Face ID sur l’iPhone 13, mais iOS 15 pourrait le réparer

in

Apple a lancé l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro vendredi dernier pour des critiques élogieuses. Bien que les nouveaux modèles ressemblent à leurs prédécesseurs, la durée de vie améliorée de la batterie et l’affichage fluide à 120 Hz font une réelle différence. Malheureusement, alors qu’Apple a apporté de nombreuses mises à niveau au dernier iPhone, il a également introduit un déclassement important pour les réparations par des tiers. Comme un YouTuber l’a récemment découvert, si un magasin de réparation tiers tente de remplacer l’écran d’un iPhone 13, Face ID cessera de fonctionner. La bonne nouvelle est qu’il est tout à fait possible que ce problème soit résolu par iOS 15. La mauvaise nouvelle est que rien n’indique qu’Apple apportera réellement les modifications nécessaires pour le résoudre.

En 2019, Apple a ajouté un avertissement sur l’iPhone 11 pour alerter les utilisateurs lorsqu’un fournisseur installe un écran non authentique. Si Apple n’est pas en mesure de vérifier si votre iPhone dispose ou non d’un écran authentique, vous verrez un “Message d’affichage important” lorsque vous vous dirigerez vers Paramètres > Général > Sur. Selon la page d’assistance d’Apple, les notifications n’affectent pas votre capacité à utiliser votre iPhone. Sur les modèles d’iPhone 13, cela ne semble plus être vrai.

Apple tue les réparations d’écrans tiers pour l’iPhone 13

Comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessous, Apple a porté un coup dur aux ateliers de réparation tiers. YouTuber Phone Repair Guru passe en revue le processus d’échange d’écrans sur deux modèles d’iPhone 13 dans la vidéo suivante. Ce sont tous deux de vrais modèles d’iPhone 13 avec leurs écrans d’origine. Néanmoins, lorsqu’il rallumera les téléphones, aucun des deux ne le laissera se connecter avec Face ID :

Contrairement aux modèles d’iPhone précédents, l’écran de l’iPhone 13 ne comporte aucun composant requis pour que Face ID fonctionne. Il n’y a aucune raison pour que l’installation d’un véritable écran sur un iPhone 13 pose des problèmes. Et pourtant, si un fournisseur tiers remplace correctement l’écran de votre iPhone 13 par un autre écran réel, Face ID meurt. Il est difficile de voir cela comme autre chose qu’Apple punissant les fournisseurs tiers qui ne sont pas autorisés par le programme de fournisseur de réparation indépendant d’Apple.

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle est qu’Apple continue de rendre inutilement difficile la réparation de ses produits. Apple veut contrôler chaque étape du processus de réparation, et c’est totalement inutile. La bonne nouvelle est que ce problème spécifique peut probablement être résolu avec une mise à jour logicielle. Il est clair qu’il n’y a pas de dysfonctionnement matériel provoquant l’apparition du message d’avertissement. Apple pourrait probablement déployer une nouvelle version d’iOS 15 pour résoudre ce problème en quelques jours. La question est maintenant de savoir si Apple veut vraiment frapper les magasins tiers là où ça fait mal. Nous garderons un œil sur les mises à jour.