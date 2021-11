Les réparations tierces de l’écran de l’iPhone 13 désactivent Face ID, confirme iFixit

À l’époque de la première sortie de l’iPhone 13, une vidéo de démontage de Phone Repair Guru a révélé qu’Apple avait rendu l’iPhone 13 plus difficile à utiliser pour les ateliers de réparation tiers. Maintenant, iFixit a confirmé la nouvelle, ce qui pourrait causer des problèmes à de nombreux ateliers de réparation de téléphones qui dépendent des correctifs iPhone pour s’en sortir.

Selon iFixit, retirer l’écran et le remplacer sur un iPhone 13 désactive complètement Face ID. L’écran est de loin l’une des réparations les plus courantes que les utilisateurs de smartphones doivent effectuer pour leurs appareils. Pendant un certain temps, il a également été considéré comme l’une des réparations les plus simples que les magasins tiers pouvaient effectuer. Maintenant, cependant, Apple pourrait menacer tout cela.

Les réparations d’écran de l’iPhone 13 rendent une solution simple presque impossible

Source de l’image : karepa/Adobe

La raison pour laquelle ce changement est si important et dérangeant pour les ateliers de réparation est qu’il prend une solution simple et la transforme en une solution complexe. Pendant des années, les petits ateliers de réparation ont travaillé pour réparer les écrans des iPhones pour leurs communautés. C’est une solution que quelqu’un pourrait même effectuer à la maison, à condition d’avoir le bon ensemble d’outils à main.

Maintenant, cependant, la réparation de l’écran sur un iPhone nécessitera un microscope. Les magasins devront également rejoindre le programme de réparation indépendant d’Apple, qui s’est avéré invasif à la fois pour les consommateurs et les magasins eux-mêmes.

Sans ces outils, faire fonctionner Face ID sur un iPhone 13 est presque impossible. Il existe une solution de contournement, dit iFixit, mais ce n’est pas facile à réaliser. Compte tenu de la popularité des iPhones et de la part importante qu’ils représentent pour les réparations, cette décision pourrait beaucoup nuire à l’industrie de la réparation.

Ajouter des clous au cercueil

Source de l’image : Andrey Popov/Adobe

iFixit dit que ce n’est pas la première fois que nous voyons Apple pousser son propre programme sur l’industrie de la réparation, cependant. La société affirme également que sans aucune loi solide sur le droit de réparation, nous continuerons à voir des choses comme celle-ci se produire.

Dans le passé, les réparations d’iPhone ont créé des problèmes avec Touch ID, les batteries et même les appareils photo. Certains disent que le problème de Face ID n’est qu’un bug et qu’une future mise à jour le résoudra. Cependant, iFixit ne semble pas convaincu. Bien qu’il soit possible qu’il s’agisse d’un gros bug, le secteur de la réparation de téléphones en est un sur lequel Apple essaie de renforcer son emprise depuis des années.

En supprimant l’une des fonctions de sécurité les plus essentielles de son appareil phare, Apple pourrait accélérer l’un des plus grands changements que l’industrie de la réparation de smartphones ait jamais dû subir.