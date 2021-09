Les répliques Premium de Poké Ball, Great Ball et Ultra Ball sont toutes disponibles sur My Nintendo Store UK

Si vous avez vu les nouvelles d’hier annonçant la belle réplique premium Ultra Ball de The Wand Company et que vous souhaitiez avoir un ensemble complet, eh bien… Aujourd’hui, c’est votre jour de chance.

La boutique My Nintendo accepte actuellement les commandes d’un ensemble complet de répliques de Poké Ball standard de The Wand Company, y compris la fidèle Poké Ball elle-même, une Great Ball et la toute nouvelle Ultra Ball. Il y a aussi un Master Ball, si vous vous demandez, mais c’était une pièce en édition limitée qui est maintenant bel et bien épuisée. Huer.

Ces choses ne sont pas bon marché, elles coûtent 99,99 £ chacune, mais nous avons entendu de bonnes choses de la part de ceux qui ont décidé d’en acheter une pour leur étagère de jeu à la maison. Les trois sont à découvrir ci-dessous.

Cette réplique de Poké Ball de qualité supérieure et très précise est fabriquée avec une coque en métal d’ingénierie, a une surface profondément colorée qui est sensible au toucher et à la proximité, et dispose d’un bouton lumineux et d’un étui de présentation illuminé. Cette Poké Ball promet d’être un bel ajout à n’importe quelle collection Pokémon !

Idéale pour les collectionneurs, la réplique est livrée avec un étui de présentation – authentifié par un hologramme numéroté unique – et un anneau en acier inoxydable poli, afin que vous puissiez afficher votre Poké Ball comme vous le souhaitez. Profitez de lumières multicolores qui brillent sous la Poké Ball lorsque vous ouvrez l’étui ; contrôlez-les en touchant la plaque métallique du boîtier pour choisir l’une des sept teintes différentes.

Notez que l’Ultra Ball et le Great Ball sont des précommandes et sortiront respectivement le 17 septembre et le 19 novembre.

En commanderez-vous un ensemble ? Peut-être juste celui pour que vous puissiez encore vous permettre de vivre après ? Faites le nous savoir dans les commentaires.