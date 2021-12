Les réponses. 20 questions-réponses sur le football de Premier League

La veille de Noël, nous vous avons lancé le défi de répondre à 20 quiz sur la Premier League, avec des questions sur les 20 clubs. Voici, comme promis, les réponses.

Après une autre année difficile pour beaucoup d’entre nous d’une manière que nous ne pouvions imaginer une seule fois, celle qui est constante dans toutes nos vies a au moins été le football.

L’année a peut-être commencé avec le football qui continue de se jouer à huis clos. Cependant, les supporters ont commencé à être autorisés à faire leur retour dans les stades, où ils ont ramené le bruit et l’ambiance de la Premier League.

Et même s’il semble que la vie soit bientôt sur le point de faire un nouveau pas en arrière, pour ceux qui célèbrent la période des fêtes, nous vous adressons nos vœux de bonne saison et nos meilleurs vœux à vous et vos proches.

Alors, sans plus tarder, voici les réponses à notre Quiz Premier League de la saison.

Essayez le quiz si vous ne l’avez pas déjà fait !

Réponses au quiz sur la Premier League

Arsenal

Arsenal vole haut sous Mikel Arteta, mais ils seraient peut-être encore mieux s’ils n’avaient pas touché les bois plus de fois que toute autre équipe cette saison. Au cours de leurs 18 matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison, combien de fois ont-ils touché la barre ou le poteau ?

Répondre ~11 fois

Aston Villa

Neuf des 10 signatures les plus chères de tous les temps d’Aston Villa sont actuellement toujours dans les livres de Villa et ont figuré cette saison. Qui est le seul joueur – signé il y a 10 saisons – à entrer dans cette liste ?

Réponse ~ Darren Bent

Brentford

La grande recrue estivale de Brentford, Yoane Wissa, a rejoint les Bees de quel club en août ?

Réponse ~ Lorient

Brighton et Hove Albion

Un habitué de leur équipe et l’un de leurs joueurs les mieux notés, combien de buts et de passes décisives Yves Bissouma a-t-il cumulés lors de ses 98 matches de Premier League avec les Seagulls ?

Réponse ~ Trois (deux buts, une passe décisive)

Burnley

Qui est actuellement en tête du classement des passes décisives pour Burnley cette saison avec trois buts créés?

Réponse ~ Ashley Westwood

Chelsea

Les Blues ont remporté leur deuxième couronne de Ligue des champions en 2021, battant Manchester City 1-0 en finale. Mais quel joueur a été nommé Homme du match dans le jeu ?

Réponse ~ N’Golo Kanté

Palais de Cristal

Quel joueur de Palace est le seul joueur en dehors de Liverpool, Man City et Chelsea à figurer dans le top 10 des passeurs de ballon à succès en Premier League cette saison ?

Réponse ~ Marc Guéhi

Everton

Rafa Benitez a une longue carrière de manager en Premier League, mais combien de fois a-t-il remporté le titre de Manager du mois ?

Réponse ~ Sept fois

Leeds United

Raphael Dias Belloli – mieux connu des supporters sous le nom de Raphinha – a été l’homme vedette de Leeds cette saison. Cependant, dans ses 1351 minutes de Premier League complétées jusqu’à présent en 2021/22, savez-vous quelle est son attente moyenne en minutes pour chaque contribution de but ? (Dix minutes de chaque côté)

Réponse ~ 150 minutes

La ville de Leicester

Quel est le nom complet de l’équipe de MLS à laquelle le légendaire attaquant de Leicester, Jamie Vardy, a adhéré plus tôt cette année ?

Réponse ~ Rochester New York FC

Liverpool

Liverpool a actuellement les deux meilleurs créateurs de buts de la Premier League cette saison. Qui sont-ils?

Réponse ~ Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold

Manchester City

En été, Manchester City a battu le record de transfert de Premier League pour Jack Grealish. Signature d’Aston Villa, qui est le seul autre club d’Angleterre, à part City, pour lequel Grealish a joué ?

Réponse ~ Comté de Notts

Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer a quitté le siège des États-Unis en novembre après une série désastreuse de sept défaites lors de ses 13 derniers matchs.

Pourtant, sur ses 168 matches à la tête des Diables rouges, combien en a-t-il perdu ?

Réponse ~ 40 pertes

Newcastle United

Le talisman de Newcastle Allan Saint-Maximin a égalisé lors d’un match nul 1-1 contre Leeds en septembre, mais qui avait frappé le poteau plus tôt dans le match pour les Magpies ?

Réponse ~ Matt Ritchie

Ville de Norwich

Quel est le seul joueur de Norwich à avoir reçu un carton rouge en Premier League cette saison ?

Réponse ~ Ben Gibson

Southampton

Complétez le nom manquant dans la liste de Southampton des ventes les plus chères de tous les temps….

Virgil van Dijk, Sadio Mane, Luke Shaw, XXXXXX, Adam Lallana ?

Réponse ~ Morgan Schneiderlin

Tottenham Hotspur

Le patron des Spurs récemment nommé, Antonio Conte, a connu une carrière distinguée dans la gestion, mais quelle a été la première équipe dont il a été officiellement responsable ?

Réponse ~ Arezzo

Watford

Quel joueur de Watford a récemment été cité comme ayant déclaré : « J’étais un fan d’Arsenal. J’aime Cesc Fabregas. Mais je ne suis plus un fan d’Arsenal. J’étais tellement dans Arsenal que parfois je pleurais quand ils perdaient. Ce n’était pas bon pour moi. Je m’en fiche d’eux maintenant car ils n’étaient pas bons pour ma santé.

Réponse ~ Emmanuel Dennis

West Ham United

Selon le site Web de la Premier League, quelle star des Hammers compte actuellement sept « grandes chances manquées » jusqu’à présent cette saison ?

Réponse ~ Jarrod Bowen

Les vagabonds de Wolverhampton

Adama Traoré est souvent considéré comme le joueur le plus rapide de la Premier League. Cependant, quel autre joueur de Premier League – à 22,12 mph – a en fait enregistré une vitesse de pointe plus rapide que l’ailier des Wolves cette saison ?

Réponse ~ Adam Armstrong (Southampton)