Les réponses séparées du prince William et de Harry à l’enquête de la BBC Diana révèlent la rupture royale | Royal | Nouvelles

Le prince William et Harry n’ont pas publié de réponse unie aux conclusions de l’enquête Lord Dyson. L’enquête Lord Dyson, publiée jeudi, a révélé que la BBC avait dissimulé “le comportement trompeur” du journaliste Martin Bashir pour décrocher son interview panoramique avec la princesse Diana. En réponse, un prince William visiblement ému a attaqué la BBC dans une déclaration cinglante tandis que son frère, le prince Harry, visait une culture médiatique toxique.

Le duc de Cambridge a déclaré qu’il était “le plus attristé”. Diana n’a jamais appris qu’elle avait été trompée.

Le correspondant royal du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré que la réponse de William était “absolument sans précédent”.

Cependant, il a souligné que le fait qu’Harry et William aient publié des déclarations séparées montre “le gouffre qui les sépare malheureusement” au milieu d’une rupture entre les deux frères.

M. Myers a déclaré: “Malheureusement, les frères ne se sont pas réunis pour ces déclarations, mais cela vous montre malheureusement le fossé qui les sépare.”

JUST IN: L’ancien présentateur de la BBC, Simon McCoy, stupéfait par les dernières affirmations du prince Harry

Le correspondant royal a félicité William pour avoir parlé “avec une telle émotion brute et certainement des mots très, très puissants qui rendent l’écoute troublante pour la BBC”.

Il a poursuivi: «Il les a absolument sauvés en disant qu’ils jouaient sa peur, sa paranoïa et son isolement.

“La BBC aura vraiment du mal à récupérer les morceaux de celui-ci. Il a dit que le programme Panorama n’avait plus de légitimité et que l’interview ne devrait plus jamais être diffusée.

«Ce sont des mots absolument étonnants. Harry a parlé de sa mère résiliente, courageuse et incontestablement honnête.

Du jour au lendemain, l’expert royal Camilla Tominey a écrit dans le Telegraph que William «gagnait tranquillement la bataille des frères royaux».

Elle a écrit: “Contrairement à Harry, qui a mal interprété le mantra de la reine` `ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer ” comme une clause de bâillonnement – William l’a utilisé comme prévu, comme une ordonnance de protection pour garantir que les lignes entre le professionnel et le personnel ne le font pas. devenir trop floue.

«William a résolu de servir les autres plutôt que lui-même.

«Au lieu de grandir en ressentant le ressentiment des règles du jeu, il les a utilisées à son avantage, réalisant – comme le font tous les meilleurs membres de la famille royale – qu’il ne s’agit jamais vraiment de« eux », mais de« nous ».”

NE MANQUEZ PAS:

Mer de Chine méridionale: Boris envoie un avertissement à Pékin [VIDEO]

Tous les Écossais du Royaume-Uni devraient obtenir un vote sur leur avenir – sondage [POLL]

Royal LIVE: Charles en colère, il “ doit rester silencieux ” alors qu’Harry attaque [LIVE BLOG]

Cela survient au milieu des retombées continues de l’enquête Lord Dyson, l’ancien directeur général de la BBC, Lord Hall, démissionnant aujourd’hui de son poste de président de la National Gallery.

Lord Hall, qui était directeur des nouvelles lorsque Martin Bashir a utilisé la tromperie pour obtenir le scoop de 1995, a déclaré que sa présence continue serait une “distraction”.

L’enquête a décrit une enquête interne menée par Lord Hall en 1996 sur ce qui s’est passé comme “terriblement inefficace”.

Le frère de Diana, Earl Spencer, a demandé à la police du Met d’enquêter sur la BBC.