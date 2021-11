Les reportages inexacts des médias américains sur Rittenhouse ont eu de réelles conséquences au niveau international : Greenwald

Glenn Greenwald a expliqué à « Unfiltered with Dan Bongino » comment les médias grand public aux États-Unis ont poussé un faux récit sur Kyle Rittenhouse, conduisant les médias internationaux à rapporter de manière inexacte sur l’affaire.

GLENN GREENWALD : Si vous vous fiez aux médias, vous devriez vous sentir trahi. Vous savez, je suis quelqu’un, avant d’être journaliste, qui a travaillé comme avocat dans les salles d’audience pendant plus d’une décennie. Je savais donc qu’il était très difficile de porter un jugement sur un événement aussi complexe sans voir les preuves au procès. J’ai donc attendu avant de former un jugement, et quand je me suis assis pour regarder le procès, j’étais furieux que tout ce que les médias m’avaient appris à croire était radicalement différent des faits de l’affaire au fur et à mesure qu’ils se développaient.

Et vous savez, Dan, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais plusieurs médias à travers le monde, comme les plus grands au Brésil, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, ont tous rapporté à plusieurs reprises que les personnes que Kyle Rittenhouse tués étaient des Noirs, parce qu’ils ont été induits en erreur par les médias américains qui n’arrêtaient pas de dire qu’il s’agissait d’un suprémaciste blanc à la recherche de terroristes. Et donc ils ont naturellement présumé, car ils ont encore été trompés par les médias américains, que ses victimes étaient noires.

