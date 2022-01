Les représentants du Centre ont assuré au gouvernement de Delhi que des restrictions Covid seraient imposées dans toute la RCN, selon Kejriwal

Il a déclaré que le gouvernement devait imposer des restrictions par contrainte et a réitéré qu’un verrouillage complet ne sera pas mis en œuvre.

Les représentants du Centre ont assuré au gouvernement de Delhi que les restrictions liées à Covid imposées dans la capitale seront répliquées dans toute la RCN, a déclaré mardi le ministre en chef Arvind Kejriwal, notant qu’il est difficile de prédire quand la troisième vague d’infections culminera.

Il a déclaré que le gouvernement devait imposer des restrictions par contrainte et a réitéré qu’un verrouillage complet ne sera pas mis en œuvre. Le ministre en chef a également déclaré que Delhi enregistrerait probablement environ 20 000 cas de Covid mardi.

« Lors d’une réunion de l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi, nous avons dit aux représentants du Centre que les restrictions devraient être mises en œuvre dans l’ensemble de la RCN et pas seulement à Delhi. Ils nous ont assuré que les restrictions mises en œuvre à Delhi seront répliquées dans la région », a déclaré Kejriwal aux journalistes de l’hôpital Lok Nayak.

On ne peut pas prédire quand la troisième vague culminera. Le nombre de cas quotidiens oscille entre 20 000 et 22 000 depuis trois jours avec un taux de positivité de 24 à 25 %, mais « cela ne veut pas dire que les cas n’augmenteront pas », a-t-il déclaré en réponse à une question. .

Delhi a enregistré lundi 17 décès dus au COVID-19 et 19 166 infections en une journée alors que le taux de positivité est passé à 25%, le plus élevé depuis le 4 mai de l’année dernière, selon les chiffres officiels. Lundi, la ville comptait 65 803 cas actifs. Parmi eux, 44 028 sont en isolement à domicile, selon les données.

