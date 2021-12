Les représentants du GOP Greene et Mace se battent sur Twitter contre Omar Jab

Les représentantes républicaines Marjorie Taylor Greene de Géorgie et Nancy Mace de Caroline du Sud se sont affrontées sur Twitter mardi après que Mace a condamné la représentante Lauren Boebert (R-Colo.) pour des commentaires dans lesquels elle a comparé la représentante progressiste Ilhan Omar (D-Minn.) à un terroriste porteur de bombes.

Dimanche, Mace est apparu sur CNN et a réprimandé Boebert, déclarant : « J’ai maintes fois condamné mes collègues des deux côtés de l’allée pour des tropes racistes et des remarques que je trouve dégoûtantes. Et ce n’est pas différent des autres.

Greene – qui a été dépouillée de ses tâches au comité plus tôt cette année à cause d’une série de publications incendiaires sur les réseaux sociaux avant son élection – a répondu mardi en appelant Mace « la poubelle de la conférence du GOP », l’accusant d’être républicaine de nom seulement ( RINO) et lui a dit de « se retirer de @laurenboebert ou simplement d’aller traîner avec tes vraies copines, la Jihad Squad ».

.@NancyMace est la poubelle de la conférence GOP. Jamais attaquée par les démocrates ou les RINO (même chose) parce qu’elle n’est pas conservatrice, elle est pro-avortement. Mace, vous pouvez vous éloigner de @laurenboebert ou simplement aller traîner avec vos vraies copines, la Jihad Squad. Vous êtes hors de votre ligue. – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 30 novembre 2021

Mace a applaudi Greene avec une série de hiéroglyphes emoji qui se traduisaient par « chauves-souris—clown ».

La républicaine Nancy Mace a condamné la représentante Lauren Boebert pour les commentaires qu’elle a faits à propos de la représentante Ilhan Omar.AP Photo/Mic Smith, File

Dans un tweet ultérieur, Mace a corrigé la grammaire de Greene et l’a accusée d’être une « fanatique religieuse ».

« Je suis un conservateur fiscal pro-vie qui a été attaqué par la gauche tout le week-end (comme je le suis souvent) alors que j’ai défié la Chine à Taiwan », a ajouté Mace. « Ce que je ne suis pas, c’est un fanatique religieux (ou raciste). Vous voudrez peut-être essayer ça là-bas dans votre petite « ligue ».

Greene a riposté plus tard à Mace, tweetant: « Tellement trash ne vaut pas une correction orthographique. »

*tu es Et, pendant que je vous corrige, je suis un conservateur fiscal pro-vie qui a été attaqué par la gauche tout le week-end (comme je le suis souvent) alors que j’ai défié la Chine à Taiwan. Ce que je ne suis pas, c’est un fanatique religieux (ou raciste). Vous voudrez peut-être essayer cela là-bas dans votre petite « ligue ». https://t.co/nIbqjiJaFH – Nancy Mace (@NancyMace) 30 novembre 2021

Le représentant Adam Kinzinger (R-Ill.), l’un des critiques les plus virulents des législateurs d’extrême droite comme Greene, est intervenu en appelant le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-Calif.) à intervenir.

« J’adore ça, mais il convient de noter que pendant cette bataille entre Nancy Mace et l’aboyeur de cirque peu sérieux McSpacelaser, @GOPLeader continue sa séquence silencieuse qui ferait rougir un moine », a-t-il déclaré.

J’adore ça, mais il convient de noter que pendant cette bataille entre Nancy Mace et l’aboyeur de cirque peu sérieux McSpacelaser, @GOPLeader continue sa séquence silencieuse qui ferait rougir un moine. https://t.co/iqWJG9wMmo – Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) 30 novembre 2021

« Honnêtement, le truc de ton/tu est drôle… Maintenant, nous voyons tous que vous ne pouvez pas épeler », a également tweeté Kinzinger en réponse à Greene.

Honnêtement, le truc de toi/tu es est drôle, c’est vraiment une mauvaise façon de terminer ce tweet. Maintenant, nous voyons tous que vous ne pouvez pas épeler – Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) 30 novembre 2021

Marjorie Taylor Greene a été déchue de ses fonctions au sein du comité plus tôt cette année. House TV via .

Mace a ensuite trollé Greene en publiant une copie textuelle d’une déclaration faite par la Géorgienne après avoir déclaré la semaine dernière que McCarthy n’avait pas les voix pour devenir président de la Chambre si les républicains reprenaient le contrôle de la chambre après les élections de mi-mandat de l’année prochaine.

«Je viens de recevoir un bon appel avec @GOPLeader. Nous avons passé du temps à parler de la résolution des problèmes non seulement lors de la conférence, mais pour notre pays. J’aime ce qu’il a prévu à l’avance », a tweeté Mace.

Greene a rétorqué qu’elle s’était entretenue avec l’ancien président Donald Trump – qui a récemment critiqué Mace après avoir voté pour que Steve Bannon méprise le Congrès pour ne pas s’être conformé à l’assignation du comité restreint du 6 janvier – indiquant qu’elle aimerait voir Mace contestée dans un primaire l’année prochaine.

«Je viens d’avoir une excellente conversation avec le président Trump à propos de @NancyMace. J’adore le président Trump. C’est notre chef ! elle a dit.

Je viens d’avoir une excellente conversation avec le président Trump à propos de @NancyMace. J’adore le président Trump. C’est notre chef ! – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 30 novembre 2021

Alors que la querelle de Mace et Greene s’est répandue aux yeux du public, la chef de la conférence républicaine de la Chambre, Elise Stefanik (R-NY), a déclaré que le parti est largement unifié autour des questions politiques alors qu’il se dirige vers le cycle électoral de mi-mandat.

« Les problèmes qui intéressent les gens ne sont pas les luttes internes sur Twitter, ils se soucient des problèmes qui ont un impact sur leur vie quotidienne », a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse.

La bataille contre Boebert découle de remarques qu’elle a faites lors d’un récent événement de campagne, au cours duquel elle s’est souvenue d’un incident présumé au cours duquel un officier de police du Capitole a couru vers un ascenseur la transportant avec Omar, pensant que le démocrate était un terroriste.

La représentante Lauren Boebert a fait valoir que ses excuses sur Twitter étaient suffisantes.REUTERS/Joe Skipper/File Photo La représentante Lauren Boebert, R-Colo., a comparé la représentante Ilhan Omar à un terroriste porteur de bombes.AP Photo/Morry Gash, File)

« Je regarde à ma gauche, et la voilà : Ilhan Omar. Et j’ai dit : ‘Eh bien, elle n’a pas de sac à dos, ça devrait aller’ », a déclaré Boebert dans la vidéo.

Alors que Boebert a présenté des excuses à la communauté musulmane vendredi, les tensions entre elle et le législateur progressiste se sont intensifiées lundi après qu’Omar a appelé le républicain du Colorado à s’excuser et a été repoussé, Boebert arguant que ses excuses sur Twitter étaient suffisantes et appelant Omar à s’excuser pour ses remarques controversées passées.