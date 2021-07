Les représentants Roy et Massie demandent au MJ d’obtenir des informations sur les poursuites contre les émeutes du Capitole .

Les représentants Chip Roy (R-TX) et Thomas Massie (R-KY) ont envoyé jeudi une lettre de suivi au procureur général Merrick Garland demandant des informations sur les enquêtes et les poursuites engagées contre les Américains impliqués dans l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Dans la lettre, les membres du Congrès ont écrit qu’ils n’avaient pas reçu de réponse du ministère de la Justice à une lettre de mai posant les mêmes questions sur les poursuites contre les émeutes du Capitole du 6 janvier et donnant une date limite au 21 juillet pour répondre.

“Nous continuons d’entendre des histoires de tactiques trop agressives et violentes d’agents du FBI exécutant des mandats d’arrêt contre des individus sans risque de violence ou qui ont commis de simples infractions d’intrusion”, indique la lettre. « Et le ministère de la Justice continue de faire pression pour l’incarcération avant jugement des citoyens sans antécédents ni propension à la violence, pour être repoussé à maintes reprises par les juges. Le peuple américain mérite de savoir pourquoi.

Roy et Massie ont ajouté que bien que l’émeute du 6 janvier au Capitole ait été violente, car « 140 officiers ont été tragiquement blessés et des émeutiers ont causé environ 30 millions de dollars de dégâts », le MJ fait de ces poursuites une priorité sans donner la priorité aux poursuites des émeutes de l’été dernier. , où “plus de 2 000 officiers ont été blessés lors de manifestations et d’émeutes et des émeutiers à travers le pays ont causé plus d’un milliard de dollars de dommages, le plus cher de l’histoire de l’assurance”.

Les membres du Congrès ont écrit que Garland a fait des commentaires qui ne font que confirmer l’importance de la surveillance par le Congrès des activités du MJ.

“Le 12 mai, vous avez témoigné devant la commission sénatoriale des crédits que, ‘s’il doit y avoir une hiérarchie des choses que nous priorisons, ce serait celle que nous prioriserions parce que c’est la menace la plus dangereuse pour notre démocratie'”, ont-ils déclaré. a écrit.

Roy et Massie ont repoussé le témoignage de Garland en écrivant : « En toute déférence, une telle exagération peut être considérée comme rien de plus qu’une hyperbole politique et une dangereuse politisation des activités d’application de la loi qui peuvent punir ceux qui se livrent à un discours protégé en les assimilant à ceux qui commis des actes de violence.