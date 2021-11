Les reprises de Doctor Strange 2 sont si étendues que c’est comme un nouveau film

Nous avons expliqué pourquoi Doctor Strange dans le multivers de la folie sera l’un des films MCU Phase 4 les plus excitants. C’est parce que « multivers » dans le titre de la suite représente un grand thème MCU Phase 4. Les Avengers commencent seulement à comprendre ce qu’est le multivers. Le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) est l’un des héros les mieux équipés pour y faire face. La distribution du film comprend d’autres personnages passionnants des Avengers pour aider Strange en cours de route. Mais la date de sortie du film a été repoussée à mai 2022. Selon les rumeurs, des reprises étaient en ordre. Avance rapide jusqu’à la mi-novembre, et un nouveau rapport indique que les reprises de Doctor Strange 2 sont incroyablement ambitieuses. Une personne a comparé cela au tournage d’un tout nouveau film.

Nous expliquerons pourquoi c’est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez que certains spoilers Multiverse of Madness pourraient suivre ci-dessous.

Le report de la date de sortie de Doctor Strange 2

Nous avons vu le multivers se déchaîner dans Loki et What If…?. Et Spider-Man: No Way Home proposera davantage de développements multivers, Strange étant impliqué dans l’histoire. Mais le docteur Strange du MCU n’a pas encore compris en quoi consiste le multivers. Il sait que cela représente un danger pour cette réalité, comme nous l’avons vu dans les bandes-annonces de No Way Home. Il découvrira précisément ce que le multivers a à offrir dans la suite de Doctor Strange 2.

Lorsque Marvel a repoussé la date de sortie à mai, cela a retardé de nombreuses autres versions de MCU. Kevin Feige a minimisé le tout il y a environ un mois, affirmant que les changements et les changements de production obligent le calendrier à être remanié. Il n’a fait aucune mention de reprises pour Doctor Strange 2 à l’époque.

Peu de temps après, un initié bien connu de Marvel a déclaré que No Way Home et Multiverse of Madness avaient été mal testés lors des premières projections. Il n’y avait pas le temps de résoudre les nouveaux problèmes de l’intrigue de Spider-Man, mais Marvel a eu le temps de corriger le cours de Doctor Strange 2. Les nouvelles prises de vue qui ont suivi seraient la raison pour laquelle Marvel a dû retarder la date de sortie de Doctor Strange 2. Cumberbatch a confirmé plus tard les reprises.

Ce n’était pas que de mauvaises nouvelles, car l’initié a déclaré que Marvel souhaitait ajouter beaucoup plus de camées MCU dans Doctor Strange 2. Dans le processus, Marvel résoudrait également les problèmes liés à l’histoire.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café qui se lit « Pour Fox Sake » dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

Le reshoot de Multiverse of Madness est plus étendu que nous ne le pensions

Les effets spéciaux sont une autre raison des retards de la date de sortie du film MCU, a déclaré le même leaker. Et si Doctor Strange 2 avait besoin de nouvelles prises de vue, le travail VFX devait attendre que Marvel ait fini de tourner les scènes supplémentaires.

Il s’avère que le reshoot est plus étendu que nous le pensions. Le Hollywood Reporter a appris que le film avait besoin de reprises « importantes ». Les acteurs et l’équipe doivent être sur le plateau jusqu’à Noël et tourner six jours par semaine jusqu’à la fin de l’année.

Une source a déclaré à propos des reprises de Doctor Strange 2 que c’était « comme un tout autre film ». D’autres ont minimisé la gravité. « Même au milieu de la production, Marvel vous programme pour plus de tournage », a déclaré une personne. Un autre a ajouté que Marvel avait « de plus grandes reprises sur d’autres films MCU ».

Des personnes qui se sont dites familières avec le sujet ont expliqué que la production doit rattraper le retard de la photographie principale depuis le tournage initial au Royaume-Uni au début de 2021. La pandémie a également ralenti le travail sur le film. Mais les sources ont minimisé les inquiétudes concernant l’histoire.

Cumberbatch a de nouveau confirmé les nouvelles prises de vue à Jimmy Kimmel plus tôt cette semaine, sans fournir de détails sur l’intrigue ou le casting. « Comme tout avec Marvel, il arrive frais, à peu près, la plupart des matins », a déclaré l’acteur. « C’est vraiment excitant et le film s’annonce comme quelque chose de spécial. »

C’est à ce moment-là que je vais vous rappeler les gros spoilers de Doctor Strange 2 qui pourraient vous aider à comprendre les reshoots. Il faut se méfier, les gros spoilers suivent ci-dessous.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans Et si… ? de Marvel. Source de l’image : Marvel Studios

Les gros spoilers de l’intrigue de Doctor Strange 2

Si vous avez suivi de près Doctor Strange dans le multivers de la folie, vous savez que tout a été divulgué. Nous savons qui est le vrai méchant, ce qui se passe dans le multivers, qui vit et meurt et ce qui se passe dans les scènes post-crédits. Ou, nous pensons que nous savons. C’est parce qu’un initié a récemment proposé un récapitulatif des événements, avec une fuite plus importante remplissant les blancs.

Les spoilers ne sont pas toujours aussi précis. Nous vous l’avons toujours dit. Mais Marvel a retardé la date de sortie de Doctor Strange 2 au moment des fuites. Et c’est à ce moment-là que Doctor Strange 2 a fait surface pour la première fois. Cela ne veut pas dire que Marvel reprend le film parce que l’intrigue a fuité. Mais cela pourrait apporter des correctifs importants à l’histoire car il a mal testé lors des premières projections.

Les problèmes de méchant et de camée

Si ces fuites sont exactes, alors Wanda (Elizabeth Olsen) sera le principal méchant du film. Et bien qu’elle puisse voir ses erreurs d’ici la fin de Doctor Strange 2, les fuites disent qu’elle sera incroyablement dangereuse tout au long du film. Elle ne reculera devant rien pour retrouver ses enfants d’un autre univers, et elle continuera à faire des folies. Elle tuera même Avengers et X-Men dans le processus, selon des fuites.

Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) dans la scène post-crédits de la finale de WandaVision. Source de l’image : Marvel Studios

Le tout semble fantastique compte tenu de l’endroit où nous avons laissé Wanda. Après toutes les souffrances de sa vie, elle est toujours endommagée. Et elle devient incroyablement puissante en même temps. WandaVision nous a donné une autre étape dans l’ascension de Wanda vers la méchanceté, en présentant la sorcière écarlate. Mais nous avons déjà vu à quel point Wanda peut être mauvaise, à commencer par Age of Ultron, Civil War et surtout Endgame.

Cela ne veut pas dire que nous aimerions moins Wanda si elle s’avérait être une énorme méchante du MCU. Mais peut-être que le public test n’a pas aimé à quel point Doctor Strange 2 s’est avéré sombre. Les reprises devront peut-être corriger tout cela et atténuer le côté obscur de Wanda.

Ensuite, il y a aussi l’angle de camée. Nous nous attendions à ce que Doctor Strange dans le multivers de la folie propose toutes sortes de camées fous. C’est la grande chance de Marvel puisque tout est en jeu grâce au multivers. Pensez et si… ? personnages, mais condensés en un seul film. Si la rumeur ci-dessus est exacte, les nouvelles prises de vue « corrigeront » cette partie de l’histoire. Et c’est une excellente nouvelle. Mais malheureusement, nous n’avons aucune information sur les nouveaux ajouts de casting à Doctor Strange 2 à partir des fuites récentes.

Quoi qu’il en soit, nous attendrons de nouvelles fuites de Doctor Strange 2 pour détailler l’intrigue mise à jour. Étant donné que la nouvelle date de sortie du film est le 6 mai, nous avons tout le temps pour cela.