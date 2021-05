Les républicains attaquent la théorie raciale critique sur laquelle ils n’ont aucune idée, sauf qu’elle utilise le mot “ race ” ⋆ .

L’hystérie blanche de droite est une fois de plus mise en frénésie. Les républicains ont déployé tous les efforts pour bloquer tout progrès que cette nation a fait en rejetant Trump, en élisant Biden-Harris et en tentant de faire avancer une législation pour corriger les déprédations de la répression raciste des électeurs et des injustices policières. Le mot à la mode étant non seulement diffusé, mais traduit en lois réelles adoptées dans les juridictions contrôlées par les républicains, est le cri de bataille contre la «théorie critique de la race (CRT)».

Franchement, les sifflets de chien à ce moment-là se sont transformés en cornes de brume de haine. Personne qui n’a aucun sens à regarder l’épave du train qui se déroule actuellement dans les législatures des États à travers le pays ne peut croire que ces guerriers de la droite, défendant la «pureté» et les «valeurs américaines», se foutent de l’éducation ou des théories juridiques. Ce qui les préoccupe, ce sont les votes et les électeurs, et ils utilisent une tradition séculaire qui attise la peur des Blancs pour continuer à garder le contrôle sur leurs circonscriptions.

Aucun de ces néo-confédérés qui font la guerre au CRT ne serait en mesure de passer un quiz expliquant ce que c’est ou non. De leur point de vue, il suffit que CRT ait un visage noir, comme celui de Kimberlé Crenshaw, et contienne le mot «race».

Je regarde actuellement le comté de Loudoun, en Virginie, où une campagne a été lancée pour rappeler le conseil scolaire local parce qu’il «infecte nos écoles avec une théorie critique de la race». Je suis assez énervé, pour le dire légèrement.

X

Pendant que vous vous battez pour enseigner l’histoire dans le comté de Loudoun – j’espère que les fantômes de mes ancêtres réduits en esclavage de Loudoun, qui sont enterrés au cimetière de Rock Hill – vous hantent tous, fanatiques racistes. https://t.co/uLlGa6ikyb – Denise Oliver-Velez 💛 (@ Deoliver47) 11 mai 2021

Loudoun est un endroit qui joue un rôle majeur dans l’histoire raciale de ma propre famille, car c’est là que la famille de ma mère a été asservie, ce que j’ai fréquemment recherché et écrit. Je paie aussi des impôts là-bas. Au fil des ans, de nombreux efforts ont été faits dans le comté et des progrès ont été accomplis dans l’enseignement d’une histoire qui n’avait pas été mentionnée dans les écoles. Maintenant, un mouvement est en cours pour annuler les progrès raciaux qui y ont été accomplis – et ailleurs.

David Theo Goldberg, spécialiste de la course critique, a écrit un article perspicace pour Boston Review, qui est une lecture incontournable.

Les cibles exactes des critiques de CRT varient énormément, mais il est évident que la plupart des critiques ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent. Au lieu de cela, CRT fonctionne pour la droite aujourd’hui principalement comme un signifiant vide de tout discours sur la race et le racisme, un spectre fourre-tout rassemblant le «multiculturalisme», le «réveil», «l’antiracisme» et la «politique identitaire» – ou en fait toute suggestion selon laquelle les inégalités raciales aux États-Unis sont tout sauf des résultats équitables, le résultat de choix faits par des individus également positionnés dans une société libre. Ils sont simplement contre tout discours, discussion, mention, analyse ou indication de race – sauf pour dire que nous ne devrions pas en parler. Parmi les critiques du CRT, peu de distinction est faite, en particulier, entre les disciplines académiques de la théorie critique des races et les études critiques des races. La théorie critique de la race fait référence à un ensemble de connaissances juridiques développées dans les années 1970 et 1980, en grande partie à la Harvard Law School, par des personnalités telles que Derrick Bell, Kimberlé Crenshaw, Patricia Williams, Mari Matsuda et Charles Lawrence III, entre autres. Bien que variés dans leurs points de vue, ce qui unit le travail de ces chercheurs est un sens partagé de l’importance de s’occuper explicitement de la race dans l’argumentation juridique, étant donné la perpétuation des hiérarchies raciales et autres à travers la structure du droit daltonien institué après le Civil Rights Act de 1965. Le cadre a depuis été repris, élargi et appliqué plus généralement au discours et à la pratique sociaux. En tant que théorie jurisprudentielle et sociale, elle est ouverte à la critique et à la révision, voire au rejet avec des contre-arguments convaincants – tous notoirement absents des attaques actuelles.

Les tentatives d’effacer les discussions sur la race, le racisme et la suprématie blanche fondamentale dans ce pays sont vouées à l’échec, quelles que soient ces tentatives actuelles de légiférer sur le silence. Le génie est sorti de la bouteille et ne sera pas ramené et réduit au silence.

Peindre CRT comme un boogeyman noir peut fonctionner avec les personnes qui sont déjà dans le train de la suprématie, mais cela ne volera pas avec le reste d’entre nous et ne servira qu’à inciter davantage de jeunes à s’engager dans des efforts pour contrer le programme bigot.

Faites mousser, républicains. Votre vision de l’Amérique est vouée à l’échec.

