Les républicains craignaient bien les sondages sur le projet de loi de vote des démocrates. Un nouveau sondage dit qu’ils ont raison.

En mars, Jane Mayer du New Yorker a obtenu un enregistrement d’un conseiller de Mitch McConnell déplorant en privé, lors d’un appel avec des chefs de groupes conservateurs, que le grand projet de loi sur le droit de vote des démocrates, le For the People Act, a été très bien sondé. «Lorsqu’on leur a présenté une description très neutre», «les gens étaient généralement favorables», a déclaré le conseiller.

Un nouveau sondage Data for Progress réalisé dans le cadre d’un partenariat avec Vox confirme cette évaluation. Le sondage a sondé 1138 électeurs probables à l’échelle nationale entre le 16 avril et le 19 avril, et il constate qu’une grande partie de ce que le projet de loi de 800 pages prétend faire est extrêmement populaire.

Plus de 80% des répondants ont déclaré qu’ils soutenaient la prévention de l’ingérence étrangère dans les élections, la limitation de l’influence de l’argent dans la politique et la modernisation de l’infrastructure électorale pour accroître la sécurité électorale. Plus de 60 pour cent des répondants ont appuyé l’exigence de commissions de redécoupage non partisanes, une période de vote anticipé de 15 jours pour toutes les élections fédérales, l’inscription le jour même pour tous les électeurs éligibles, l’inscription automatique des électeurs pour tous les électeurs éligibles et le fait de donner à chaque électeur la possibilité de voter par poster.

Il y a, bien sûr, quelques mises en garde. Le sondage a présenté ces questions sans indication partisane sur quel parti soutient quelle proposition. En effet, la seule question qui mentionnait les partis – à savoir si les démocrates devraient changer les règles du Sénat afin qu’ils puissent adopter une réforme de redécoupage sans le soutien républicain – était beaucoup plus étroitement divisée. (Quarante-sept pour cent des répondants ont dit qu’ils étaient favorables à cela, et 42 pour cent se sont opposés à cela.)

Les questions n’ont pas non plus mis en évidence les arguments préférés des républicains – par exemple, les républicains insisteraient sur le fait que l’inscription le jour même et automatique pourrait permettre à des personnes inéligibles de voter, ce qui rendrait probablement certains répondants plus préoccupés par ces propositions.

Et d’autres parties du projet de loi non abordées dans ce sondage, comme ses limites aux lois d’identification des électeurs (il permettrait aux électeurs sans pièce d’identité de soumettre une déclaration sous serment attestant de leur identité) et sa création d’un système de financement public pour compenser les petits dons, peut être plus controversé. Les exigences en matière d’identification des électeurs sondent généralement assez bien et le financement public est souvent médiocre.

Le sondage a également posé des questions sur une proposition concurrente de réforme de redécoupage qui ne figure pas actuellement dans le For the People Act – établissant des normes proportionnelles telles que, si un parti remporte environ la moitié des voix dans un État, il devrait remporter environ la moitié des sièges. (J’ai récemment écrit sur le débat entre démocrates sur cette idée). Cela a reçu moins de soutien que toutes les autres dispositions ci-dessus, mais a toujours été soutenu par 51% des répondants au sondage, 34% se déclarant opposés à cela.

Dans tous les cas, le problème des démocrates lorsqu’il s’agit de promulguer la loi pour le peuple n’est pas les sondages – c’est l’obstruction systématique du Sénat. Le projet de loi qui a déjà été adopté lors d’un vote proche de la ligne du parti à la Chambre nécessitera une supermajorité de 60 voix pour être adopté au Sénat. Puisqu’aucun soutien républicain ne semble être en vue, les militants ont fait valoir que le Sénat devrait modifier ses règles pour laisser passer le projet de loi. Mais les sénateurs démocrates modérés ne veulent pas faire cela.

Un récidiviste clé, Joe Manchin, m’a dit dans un profil récent qu’il craignait que l’adoption d’un projet de loi de vote majeur sur les lignes de parti ne fasse que diviser davantage le pays. Il a fait valoir que 20 à 25% du public ne faisait déjà pas confiance au système et qu’une refonte de la ligne du parti «garantirait» que ce nombre augmenterait, conduisant à plus d ‘«anarchie» comme celle au Capitole le 6 janvier. , “Je crois simplement de tout mon cœur et de toute mon âme que c’est ce qui arriverait, et je ne vais pas en faire partie.”

À moins qu’il ne change d’avis, la loi pour le peuple ne peut pas être adoptée par le Sénat.