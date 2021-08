in

Rejoint par le représentant du Kentucky Thomas Massie, plus de deux douzaines de membres de la Chambre républicaine sur le caucus du deuxième amendement ont publié un commentaire critiquant une nouvelle règle proposée par le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) qui interdirait les armes artisanales, développer un registre des armes à feu de porte dérobée et réglementer les pièces d’armes à feu avec une vérification des antécédents.

La règle proposée, la « Définition du cadre ou du receveur et identification des armes à feu » a été introduite en mai et signée par le procureur général Merrick Garland. Les commentaires publics sur la règle ont été clos jeudi.

Il modifierait le Code of Federal Regulations, y compris le terme « arme à feu » afin de réglementer les trousses d’armes à feu, et modifierait le terme « armurier » pour préciser que les armuriers doivent marquer les armes à feu sans licence – faisant de l’individu le fabricant. Il mettrait en œuvre des règlements sur presque toutes les parties d’une arme à feu.

« Contrairement aux affirmations d’ATF selon lesquelles le [proposed rule] « clarifiera » divers aspects des lois fédérales sur les armes à feu, en réalité, la règle proposée injecterait ambiguïté sur ambiguïté dans une définition par ailleurs sans ambiguïté de « arme à feu », qui existe depuis sa promulgation il y a plus d’un demi-siècle », ont écrit les membres du Congrès. “Ces changements causeront des problèmes importants non seulement pour le public respectueux des lois et les tribunaux en essayant d’appliquer l’intention de l’agence au lieu d’une loi, mais aussi pour l’industrie des armes à feu.”

La règle compliquerait davantage les types d’armes à feu en élaborant des définitions de ce que l’ATF considère comme une “arme complète”, “un silencieux complet ou un dispositif silencieux” et une “arme à feu de fabrication privée”. Une date limite serait également mise en place pour le délai de marquage des armes à feu.

Mark Oliva, porte-parole de la National Shooting Sports Foundation, a déclaré à The Federalist que le caucus avait raison d’affirmer son rôle d’alerter le ministère de la Justice et l’ATF de la nature problématique de la règle proposée.

“La règle proposée redéfinissant” les cadres et les récepteurs “par l’administration Biden est une tentative nue de législation par le biais de la réglementation”, a déclaré Oliva. “La règle proposée est une tentative de déplacer les poteaux de but et d’adopter un contrôle des armes à feu, l’administration Biden sait qu’elle va à l’encontre de la volonté du Congrès, les représentants dûment élus du peuple.”

Oliva a déclaré qu’il contournerait le processus législatif et, « en substance, permettrait au président de décréter un contrôle des armes à feu via un décret exécutif. Il s’agit d’un excès d’exécutif. Ce n’est rien de plus qu’une prise d’arme.

Les Républicains s’opposent notamment à ce que l’ATF redéfinisse « cadre ou récepteur ». En vertu de la règle proposée, un « récepteur supérieur » d’un AR-15 serait considéré comme une « arme à feu » puisque la partie canon peut être vue de l’extérieur.

Cependant, l’ATF a toujours considéré le récepteur inférieur d’un AR-15 comme un “cadre ou récepteur” car il est compromis par le groupe de conduite de tir : la gâchette, le sectionneur, le marteau et le sélecteur de tir. Le récepteur inférieur est la partie actuellement marquée par mes fabricants avec un numéro de série, mais la partie supérieure serait également marquée en vertu de la nouvelle règle.

“Bien sûr, l’ATF n’a jamais considéré le récepteur supérieur AR-15 comme une arme à feu”, insistent les membres. “Au contraire, depuis la création du fusil, l’agence a estimé que seul le récepteur inférieur est considéré comme le” cadre ou récepteur “pour cette plate-forme.”

L’ATF a le potentiel d’aller plus loin pour restreindre les droits du deuxième amendement si le candidat au poste d’administrateur du président Joe Biden, David Chipman, est confirmé au Sénat. Chipman a été surpris en train de prétendre à la télévision qu’il était « frustré » par les droits du premier amendement des propriétaires d’armes à feu. Le lobbyiste des armes à feu a déclaré au Congrès qu’il soutenait l’interdiction des AR-15.

«Ces membres du Congrès prêtent serment de respecter la Constitution au sérieux en s’opposant aux tyrans de l’ATF. Leur position suscite les applaudissements des propriétaires d’armes à feu à l’échelle nationale », a déclaré Aidan Johnston, directeur des affaires fédérales de Gun Owners of America, dans une déclaration à The Federalist.

Lisez la lettre complète ci-dessous.

