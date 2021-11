Les républicains de Guilford perdent une longue bataille pour récupérer le conseil scolaire du contrôle progressif

(eakrin rasadonyindee/.)

Après plusieurs mois d’élaboration de stratégies de campagne, d’engagement communautaire et de lutte contre les réactions négatives, cinq parents devenus candidats républicains locaux de Guilford, dans le Connecticut, ont perdu leur longue bataille pour récupérer le conseil scolaire du contrôle progressif.

Se faisant appeler «cinq raisons pour lesquelles», la coalition a remporté des victoires impressionnantes lors des étapes préliminaires de la course cet été, battant trois titulaires républicains favorables à la théorie critique de la race et à son inclusion dans les programmes scolaires lors de deux élections consécutives.

Cependant, les recrues politiques ne se faisaient aucune illusion sur la bataille difficile qu’elles devaient affronter avant les élections de novembre. Gagner le cœur et l’esprit de la majorité des électeurs non affiliés de la ville pour qu’ils votent contre les initiatives d’équité et d’inclusion dans le système scolaire ainsi que pour la transparence de l’éducation n’a pas été une tâche facile. Tout au long de leur campagne, les parents ont été qualifiés de racistes et d’extrémistes, le vitriol s’étant déversé sur des boycotts commerciaux et des pétitions appelant à l’annulation de certains candidats.

Les opposants aux cinq étaient une alliance de fusion de trois démocrates et de deux indépendants formée en réponse à l’ascension fulgurante des candidats du GOP, qu’ils considéraient comme une menace politiquement radicale pour la scolarisation de Guilford. Avec un taux de participation record pour l’État avec 50,62 % de l’électorat se présentant aux urnes, selon la secrétaire d’État Denise Merrill, la liste a obtenu les cinq sièges vacants au conseil d’administration, préservant ainsi la majorité progressiste et pro CRT. Alors que les indépendants et les démocrates ont reçu un total de six mille voix, les parents du GOP, dont Danielle Scarpellino, Nick Cusano, Aly Passarelli, Tim Chamberlain et Bill Maisano, ont reçu un total de trois mille.

Juste après 21h30 mardi, la campagne des parents du GOP a concédé la course en écrivant : « Nos cinq candidats républicains ont perdu les élections au BOE. Mais les plus grands perdants sont les enfants de Guilford.

Au cours de la dernière année, le groupe de cinq a travaillé pour exposer les plans du district pour imbriquer les dérivations de la théorie critique de la race dans le matériel de classe, les formations des enseignants et le discours global du campus.

Alors que les parents sont rentrés à la maison avec de mauvaises nouvelles hier soir, la bataille du conseil scolaire de Guilford n’était qu’un microcosme du débat national qui a catalysé une augmentation sans précédent de la participation des parents à l’éducation publique. C’est ce même élan populaire qui a secoué des villes endormies comme Loudoun, en Virginie et Southlake, au Texas, et qui a entraîné un balayage républicain dans plusieurs États et localités mardi.

