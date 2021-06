Les républicains de la Chambre disent que le témoignage de Don McGahn n’a montré aucun acte répréhensible de la part du président Trump ⋆ .

Un communiqué de presse des républicains du comité judiciaire de la Chambre indique que l’entretien du comité du 4 juin avec l’ancien avocat de la Maison Blanche Don McGahn n’a produit aucune preuve d’actes répréhensibles de la part du président Donald Trump.

« Contrairement aux accusations interminables des démocrates, l’interview n’a révélé aucune preuve d’inconduite, d’acte répréhensible ou de criminalité de la part du président Trump. L’interview n’a révélé aucun complot néfaste visant à étouffer les enquêtes en cours concernant l’enquête Mueller ou d’autres enquêtes connexes sur l’administration Trump. S’il y a une conclusion claire de l’interview, c’est que les démocrates ont trop promis en ce qui concerne le témoignage de McGahn et n’ont encore une fois trouvé aucun acte répréhensible de la part du président Trump », indique le communiqué de presse.

Une note met en évidence diverses sections du témoignage de McGahn, notamment que McGahn a déclaré qu’il n’avait été témoin d’aucune collusion avec la Russie alors qu’il travaillait pour la campagne Trump. McGahn a déclaré qu’il “n’avait rien vu de tel”.

La transcription complète montre que McGahn a souligné qu’il «représentait la campagne», notant qu’il «était dans un cabinet d’avocats représentant la campagne», mais qu’il n’était pas un employé de la campagne.

Le président du comité judiciaire de la Chambre, le représentant Jerrold Nadler, un démocrate de New York, a déclaré dans une déclaration concernant le témoignage de McGahn que «McGahn a fourni au comité de nouvelles informations substantielles, y compris des récits de première main du comportement de plus en plus incontrôlable du président Trump et un aperçu des préoccupations qui la conduite de l’ancien président pourrait exposer Trump et McGahn à une responsabilité pénale.

