Les républicains de la Chambre exigent des réponses des groupes progressistes sur les liens possibles avec le Parti communiste chinois

EXCLUSIF: Les représentants Cathy McMorris Rodgers, R-Wash., et Morgan Griffith, R-Va., se sont associés pour envoyer une lettre à quatre groupes climatiques d’extrême gauche éminents pour s’enquérir des liens possibles avec le Parti communiste chinois (PCC).

Les quatre groupes qui recevront une copie de la lettre sont le Sunrise Movement, l’Union of Concerned Scientists, MoveOn et Earthworks.

Dans la lettre, Rodgers, qui est le leader républicain du Comité de l’énergie et du commerce, et Griffith, qui est le leader républicain pour la surveillance et les enquêtes, ont déclaré qu’ils craignaient que des “intérêts étrangers” n’influencent les “activités de plaidoyer du groupe envers le Congrès” après Earthworks et d’autres groupes progressistes ont appelé l’administration Biden-Harris et le Congrès à abandonner une “posture antagoniste” envers la Chine en faveur d’une relation plus coopérative pour lutter contre le changement climatique dans une lettre du 7 juillet 2021.

Selon la lettre envoyée par Rodgers et Griffith, Earthworks “semble demander au gouvernement américain non seulement d’ignorer la répression de la Chine contre Hong Kong et ses atroces violations des droits de l’homme, y compris son génocide continu des musulmans ouïghours, mais aussi d’ignorer la menace évidente La Chine représente une menace pour la sécurité économique et nationale des États-Unis.”

“Plus précisément, vous avez écrit que” la rhétorique anti-Chine ” ne fait rien pour ” soutenir le bien-être des gens ordinaires ” en Chine et vous blâmez les États-Unis pour les émissions climatiques, tout en ignorant les violations des droits de l’homme de la Chine et sa contribution dominante aux gaz à effet de serre mondiaux », ont écrit les représentants, ajoutant que la lettre des groupes progressistes « se lit davantage comme de la propagande du PCC conçue pour blâmer et affaiblir les États-Unis. États au profit du programme de sécurité nationale et économique de la Chine. »

Rodgers et Griffith ont écrit que la lettre du groupe au cours de l’été a également travaillé pour « refléter la stratégie du PCC visant à couper court aux critiques du gouvernement chinois et à promouvoir les intérêts politiques préférés du PCC ».

“Nous craignons que des intérêts étrangers n’influencent vos activités de plaidoyer envers le Congrès. À la lumière de notre juridiction sur le commerce extérieur et la politique environnementale, nous cherchons à comprendre la relation entre votre travail et les efforts chinois pour influencer le développement de la politique américaine”, a déclaré Rodgers et Griffith a ajouté dans la lettre, publiant une liste de questions avec les réponses demandées au plus tard le 15 octobre.

Les questions comprennent si les groupes ont des liens avec le PCC, si le PCC ou toute organisation individuelle liée au PCC a demandé aux groupes de rédiger, de signer ou de promouvoir leur lettre auprès de l’administration, et si ces groupes ont déjà critiqué le PCC pour toute action entreprise. , y compris concernant le génocide des musulmans ouïghours par le PCC.

La lettre demande des réponses à chaque question, détaillant leurs décisions.