Les républicains de la maison “Kiss My Mask” montrent leur défi face aux amendes ⋆ .

Rappelée des règles de la Chambre, Lauren Boebert a tweeté jeudi un «baiser mon masque» provocateur plutôt que de se conformer aux règlements mis en place pour protéger ses collègues membres du Congrès. Plusieurs de ses collègues conviennent qu’ils préfèrent payer l’amende de 500 $ plutôt que de simplement masquer.

Selon le Washington Post, le médecin traitant du Congrès, Brian Monahan, a déclaré que l’exigence relative au masque ne sera pas levée «tant que tous les membres et le personnel d’étage ne seront pas complètement vaccinés».

Il n’y a aucun signe que cela se produira bientôt. Plusieurs membres républicains sont virulemment anti-vax, et lorsque plusieurs ont été condamnés à des amendes pour ne pas se masquer, et que d’autres ont reçu des lettres d’avertissement, ils ont frappé les médias sociaux avec des démonstrations performantes de défi.

Marjorie Taylor Greene (R-GA) s’est en fait filmée en train de mettre la lettre d’avertissement dans une déchiqueteuse de papier.

C’est ce que je pense de la lettre du Président Pelosi. #FreeYourFace pic.twitter.com/9uujzmtCCP – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 19 mai 2021

Pendant ce temps, Lauren Boebert (R-CO) a partagé un article de Fox News sur les amendes, ajoutant que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA) «peut embrasser mon masque».

Nancy Pelosi peut embrasser mon masque.https: //t.co/DYaPWJMwrS – Lauren Boebert (@laurenboebert) 20 mai 2021

“Valoir la peine!” a tweeté Beth Van Duyne (R-TX), ajoutant un emoji de flamme, pour montrer son mépris pour la règle et les conséquences de son non-respect.

Ça vaut le coup 🔥 https://t.co/B09FKulAGE – Beth Van Duyne (@Bethvanduyne) 18 mai 2021

Brian Mast (R-FL) a appelé l’amende une démonstration de puissance plutôt que de science.

J’ai été condamné à une amende de 500 $ par @SpeakerPelosi pour avoir suivi les directives du CDC. Cela n’a jamais été une question de science. Cela a toujours été une question de pouvoir. – Rep.Brian Mast (@RepBrianMast) 19 mai 2021

Un groupe de républicains s’est réuni mardi pour se vanter d’avoir une «manifestation pacifique» en refusant de porter des masques.

Fier de rejoindre ces patriotes pour une manifestation pacifique à la Chambre contre les mandats de masque! # FreeYourFace😁 pic.twitter.com/NSgC5Hfj4E – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 18 mai 2021

À l’heure actuelle, Mast et Van Duyne, ainsi que Mariannette Miller-Meeks (R-IA) et Ralph Norman (R-SC) se sont vu imposer des amendes de 500 $ et pourraient faire face à des amendes plus élevées pour d’autres infractions. Boebert, Greene et d’autres, dont Chip Roy (R-TX), Louie Gohmert (R-TX), Bob Good (R-VA), Thomas Massie (R-KY) et Mary Miller (R-IL) ont tous été émis avertissements, et risquent des amendes s’ils continuent de bafouer les règles.