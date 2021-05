Les républicains de la Texas House doivent voter contre l’augmentation des impôts – RedState z .

Il y a quelques semaines, j’ai signalé un projet de loi que la Chambre des représentants du Texas faisait pression – un texte qui, selon plusieurs groupes conservateurs, augmenterait les impôts.

Le projet de loi, HB 2889, modifierait les obligations en matière de taxe de voyage de sorte que le consommateur paierait essentiellement plus. Il a l’opposition de l’American Legislative Exchange Council (ALEC), des Américains pour la réforme fiscale (ATR) et d’autres. Cependant, les républicains de la Chambre au Texas semblent toujours susceptibles d’aller de l’avant et d’adopter le projet de loi.

Un rappel de l’article que j’ai écrit le 14 avril:

Si les républicains sont préoccupés par le budget et les problèmes budgétaires de l’État, recherchez des coupes. Dans un État comme le Texas, il doit y avoir une très bonne raison d’augmenter les impôts, et il semble très étrange de faire des réservations de voyages et d’hôtels via des sites tiers comme Expedia et Travelocity sur la colline pour mourir. À moins que cela ne soit poussé par les lobbyistes des hôtels, ce qui est plus logique. Cela pourrait être un geste pour chasser les gens de ces sites et directement vers les hôtels eux-mêmes, en supprimant les intermédiaires et en faisant plus pour eux-mêmes. Ce serait dommage, surtout maintenant, lorsque les républicains semblent enfin être sur le point de se désengager complètement de la poche des grandes entreprises, compte tenu de tout ce qui se passe avec la législation sur le droit de vote. Rédaction et réécriture de lois qui augmenteraient effectivement les impôts – peu importe combien ou combien cela pourrait affecter un budget d’un quart de billion de dollars – lorsque l’économie n’est pas tout à fait remise des effets de la pandémie. Il y a aussi une perte de revenus si les gens découvrent qu’ils ne sont pas obligés de voyager au Texas. Moins d’argent du tourisme nuit au Texas.

Un vote pour ce projet de loi serait une augmentation des impôts, et si les républicains le font pour apaiser les lobbyistes des hôtels, alors ils ne sont clairement pas très conservateurs. De plus, 34 de ces républicains du Texas ont signé l’engagement fiscal d’ATR, et je ne vois aucune raison pour laquelle cela ne devrait pas être utilisé contre eux s’ils votaient pour ce projet de loi.

Étant donné que le budget de l’État du Texas semble assez bien équilibré en ce moment, il est très difficile de déterminer pourquoi ces républicains voudraient augmenter les impôts non seulement sur les citoyens du Texas, mais sur toute personne entrant dans l’État – ce qui ferait du Texas un État moins compétitif pour le tourisme. à long terme – et ayant un impact négatif sur plusieurs industries. Les agences de voyages en ligne ne devraient pas être punies parce qu’elles rendent les voyages plus pratiques, et les voyageurs ne devraient pas être punis pour vouloir quelque chose de plus pratique (et compétitif sur le marché).

Le vote semble prévu pour demain (mercredi) matin. Ce serait bien si ces législateurs changeaient d’avis et faisaient ce qui était juste pour leurs électeurs et leur état (indice: il ne s’agit pas de s’incliner devant les lobbyistes des hôtels).