Les républicains de l’Utah adoptent un projet de loi pour interdire les mandats de masque dans les écoles publiques

La législature dirigée par le GOP dans l’Utah a adopté un projet de loi mercredi pour interdire aux écoles publiques et aux universités d’obliger les gens à se couvrir le visage à l’automne.

Le projet de loi a été coparrainé à la Chambre par le républicain Val Peterson et n’interdirait pas aux comtés de mettre en place des mandats de masque après avoir consulté les responsables de la santé dans le cas d’une épidémie de COVID-19. «À un moment donné, cela doit prendre fin», a déclaré Peterson à propos du masquage dans les écoles.

«Le but de ce projet de loi est de s’assurer que nous avons l’assurance à nos élèves qu’ils peuvent aller de l’avant l’automne prochain et entrer directement dans l’année scolaire sans penser aux masques et à ce que cela pourrait signifier», a-t-il ajouté.

Le sénateur Evan Vickers, l’autre co-parrain, a déclaré au Federalist que «les exigences relatives à la couverture du visage HB 1007 clarifient davantage la politique adoptée lors de la session générale de 2021».

«Cela n’enlève rien au contrôle local», a ajouté Vickers. «Les districts scolaires, en collaboration avec les services de santé locaux, peuvent émettre des mandats de masques en cas de situation. Nous avons fait de grands progrès dans notre lutte contre le COVID-19. Nos hospitalisations sont en baisse, les cas sont faibles et les vaccins sont disponibles pour toutes les personnes qui en veulent un, et c’est un pas en avant important alors que nous revenons à la normale.

HB 1007 comprend les trois dispositions suivantes:

… Interdit à un établissement d’enseignement supérieur d’exiger un masque facial pour participer ou assister à des cours, des activités ou à tout autre endroit sur le campus de l’établissement après la fin du semestre de printemps 2021; interdit au Conseil de l’enseignement supérieur de l’Utah d’exiger un masque facial pour participer ou assister à des cours, des activités ou à tout autre endroit sur le campus de l’établissement après la fin du semestre de printemps en 2021; et interdit l’obligation de couvrir le visage pour participer ou assister à des cours, des activités ou à tout autre endroit sur le campus de l’école ou dans les installations du système d’enseignement public après la fin de l’année scolaire 2020-2021.

En plus de définir les mandats sur les exigences relatives aux masques, les écoles ne seraient pas autorisées à exiger une preuve de vaccination comme condition d’inscription. La semaine dernière, le gouverneur du GOP, Spencer Cox, a annoncé que l’Utah n’appliquerait pas les masques dans les écoles K-12. Cox a signé la loi HB 308 en avril pour interdire au gouvernement de forcer les résidents à recevoir le vaccin. Les événements sportifs universitaires et les écoles publiques ne sont pas autorisés à exiger des passeports vaccinaux.

Le gouverneur républicain de l’Iowa, Kim Reynolds, a interdit jeudi les mandats de masque dans les écoles, les villes et les comtés. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a également signé un ordre interdisant aux fonctionnaires de promulguer des mandats de masques. D’autres États ont signé des mesures similaires dans la loi.

Le gouverneur de l’Utah devra signer le projet de loi pour qu’il devienne une loi. Son bureau n’a pas répondu à une demande de commentaire.

“Personne n’essaie de vous imposer de ne pas porter de masque”, a déclaré le républicain Mike Petersen au Federalist.

«Vous savez probablement que Joseph Smith était à l’origine de l’Église mormone», a déclaré Petersen. «Il a dit: ‘J’enseigne des principes corrects et ils se gouvernent eux-mêmes.’ Je crois fermement à ce principe. Si les gens veulent porter un masque, les gens sont intelligents et feront les choix qui leur conviennent le mieux. Nous sommes des gens intelligents. Nous ferons de bons choix malgré tout. »