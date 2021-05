Les républicains de Portland ont embauché des garçons fiers pour la sécurité des événements ⋆ .

Le Parti républicain du comté de Multnomah (Oregon) a signé un accord avec un service de sécurité dirigé par l’associé de Proud Boy Daniel Tooze Sr.pour patrouiller lors d’une réunion du 6 mai dans une église du nord-est de Portland, selon des documents partagés avec le journal local gratuit Willamette Week.

L’accord, signé le 6 mai par le secrétaire du parti Sean Yates, le vice-président Alan Conner et le sergent d’armes Curt Schulz se lit comme suit: «Nous sommes très heureux de vous découvrir, ainsi que votre vaste expérience des événements religieux, des mariages et de divers événements patriotiques. . »

La lettre continue: «Dan, comme nous l’avons discuté, notre objectif est d’avoir un événement sûr et sans problème. Nous apprécions que vous soyez un groupe de sécurité bénévole privé et compétent avec une vaste expérience dans la sécurité des événements. »

Daniel Tooze, qui a perdu une candidature à la Chambre des représentants de l’Oregon, a une longue histoire de démêlés avec la police locale lors de diverses manifestations dans l’État.

L’accord reflète la gravité des combats de rue entre les groupes politiques opposés dans l’Oregon. Les partisans de Trump se sont bagarrés à plusieurs reprises dans les rues de Portland avec des antifascistes masqués et d’autres gauchistes. Au moins une confrontation a éclaté la semaine dernière entre un républicain autoproclamé portant une arme à feu et des gauchistes armés dans les rues de North Portland lors d’une marche de protestation.

L’événement GOP du comté de Multnomah a eu lieu le 6 mai à Portland City Blessing Church dans le quartier de Montavilla. La présence des Proud Boys, qui portent des polos Fred Perry distinctifs, a été remarquée pour la première fois au cours du week-end sur le site de médias sociaux NextDoor, où un voisin s’est plaint de Proud Boys affichant des armes et buvant dans la rue.

Les publications Facebook de Daniel Tooze au cours des deux dernières années documentées par des groupes de gauche montrent qu’il s’associe aux Proud Boys. Il n’est pas clair s’il est un membre officiel. Tooze a confirmé qu’il avait assuré la sécurité de l’événement, et a déclaré que c’était parce que le journal a rapporté que le parti avait prévu une réunion le 6 mai pour rappeler Lloyd.

Tooze a déclaré à Willamette Week: «Un ami du Parti républicain a demandé si je regarderais le garde à la porte pour ce qui les inquiétait: votre hit fait lors de leur réunion, parce que vous êtes antifa, et ils étaient inquiets pour vous les gars et vos amis antifas harcelent leur réunion. Passez une bonne journée. »Un membre du comité de circonscription du Parti républicain du comté qui a aidé à trouver l’espace et a aidé à la pétition de rappel a déclaré à Willamette Week que l’événement était une« réunion de rappel pour le Parti républicain de [the county] de rappeler notre président »et que« le groupe était un groupe de sécurité bénévole d’un monsieur d’Oregon City. Nous avons un document signé indiquant qu’ils assurent la sécurité privée des bénévoles pour les églises, les mariages et les événements patriotiques. »

