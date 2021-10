Les républicains demandent à la famille royale de retirer à Meghan Markle son titre royal pour ingérence dans la politique américaine

Récemment, Meghan Markle a écrit une lettre ouverte à Nancy Pelosi (D-Calif.) et Charles Schumer (DN.Y.), qui ont soutenu l’adoption d’une législation qui donnerait plus de congés payés aux parents.

Eh bien, cela a rendu furieux Jason Smith, un membre du Congrès républicain du Missouri, qui a répondu vicieusement. Il s’est non seulement moqué des détails personnels de l’enfance de Markle qu’elle a inclus dans sa lettre, mais il a également encouragé la famille royale britannique à dépouiller Meghan et Harry de leurs titres.

Dans sa lettre, Markle dit qu’« aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de s’occuper de son enfant (ou d’un être cher, ou d’elle-même, comme nous le verrions avec un plan de congé payé complet). » Elle utilise l’exemple de sa propre enfance, expliquant à quel point sa mère a travaillé dur pour gagner même des plaisirs simples, comme un bar à salades à 4,99 $.

La lettre défend une cause qui affecte personnellement Meghan, et elle l’a écrite non seulement en tant que personnalité publique, mais aussi en tant qu’individu et citoyen concerné. En tant que personne avec une plate-forme, elle essaie d’apporter un changement positif. La vraie raison pour laquelle cela frustre Smith au point de représailles est que ses opinions sont en désaccord avec les siennes.

Meghan a elle-même deux enfants. Comme elle l’a dit elle-même, elle a écrit la lettre en tant que « citoyenne engagée et parente ». Que cela plaise ou non à Jason Smith, Meghan est une citoyenne américaine, et ses enfants le sont aussi. Son affiliation à la famille royale britannique ne lui interdit en aucun cas de participer à la démocratie américaine.

Smith est allé plus loin qu’insulter Meghan. L’année dernière, il a écrit une lettre à l’ambassadeur britannique aux États-Unis, l’accusant, elle et son mari, d’abuser de leurs titres pour influencer la politique aux États-Unis. Encore une fois, cependant, il semble oublier que Meghan est en fait une citoyenne ici et réside actuellement en Californie.

Meghan Markle a peut-être abandonné la famille royale britannique, mais cela ne l’a pas empêchée d’utiliser leur nom pour tenter d’influencer la politique américaine. La famille royale britannique doit retirer tous les titres de noblesse de Harry et Meghan à la fois. https://t.co/onRe2UNM5w – Représentant Jason Smith (@RepJasonSmith) 22 octobre 2021

Une autre républicaine, Lisa McClain (R-MI), a déclaré que Markle était « incroyablement déconnectée » des Américains et qu’elle devrait « s’en tenir à agir au lieu d’essayer de faire de la politique ».

« La dernière chose dont nous avons besoin en ce moment, ce sont de riches célébrités qui imposent leurs programmes libéraux au peuple américain », a-t-elle ajouté.

Beaucoup sur Twitter ont rapidement appelé Smith :

Pauvre Jason, tu détestes vraiment voir une femme de couleur défendre les femmes, n’est-ce pas. Ce ne sont pas les titres qui vous dérangent, c’est la couleur de peau de Meghan. Je trouve drôle comment le GQP dit aux gens qu’ils veulent un gouvernement plus petit, mais vous essayez de dire à une figure de proue dans un autre pays ce qu’il faut faire. https://t.co/xNP5CGeSIt pic.twitter.com/4Nx8P1SLwP — Reine Thicctoria (Rochelle)🍿☕ 🎾🍹🌊✈🍩🍰🎧🎬 (@BelleAudiophile) 22 octobre 2021

Quel gaspillage inepte de l’argent des contribuables, au lieu de parler aux tabloïds, pourquoi ne pas travailler pour vos électeurs. Combien de Missouriens ont dû choisir entre un emploi et leur famille ? Admets-le. Vous êtes une famille anti-américaine. Anti-parents. Anti-enfants. https://t.co/vB428YFEk5 – 𝕊𝕥𝕦𝕔𝕜𝕎𝔹𝕣𝕠𝕜𝕖𝔽𝕠𝕝𝕜 (@StuckWBrokeFolk) 23 octobre 2021

Vous faites pas de sens. STFU, continue de pleurer et reste en colère https://t.co/KcYxku4Anv – BIG F (@MrFFW) 23 octobre 2021

Comment avez-vous été élu ? En faisant appel à des gens plus stupides que vous ? Vous ne pouvez même pas rechercher les lois britanniques avec l’intelligence d’un enfant de 8 ans. https://t.co/sLuyhsN1VM – Phillipa Charlotte (@QueenPhillippa) 23 octobre 2021

Merci Jason. C’est de loin le problème le plus critique auquel l’Amérique est confrontée.

Contrairement à l’insurrection et au vote pour laisser Bannon défier notre gouvernement, cela a le potentiel de faire dérailler la démocratie.

Merci d’avoir tenu bon ! Il est réconfortant de savoir que des personnes aussi compétentes prétendent gouverner. – DH (@RealMegavisor) 22 octobre 2021

C’est une citoyenne américaine, elle utilise ses droits de premier amendement – ​​vous ne pouvez pas lui enlever cela. – TammiLynnS (@TammiLynn_S) 23 octobre 2021

Vous oubliez qu’elle était CITOYENNE AMÉRICAINE avant de rejoindre la famille royale. Elle a parfaitement le droit de demander que quelque chose soit fait par le gouvernement, en particulier le congé familial payé. Dites simplement que vous êtes contre le fait de payer des congés à vos citoyens sans l’utiliser comme couverture. – ennemi juré (@nemesisprimexd) 23 octobre 2021