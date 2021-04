Les républicains démontrent à nouveau à quel point ils sont incapables de gouverner avec une offre d’infrastructure ⋆ .

Vous vous souvenez quand les républicains du Sénat ont présenté un plan de secours COVID-19 ridiculement sous-financé et insultant en réponse au plan de sauvetage américain du président Joe Biden? Une solution qui n’a absolument rien résolu pour avoir blessé les Américains et qui était si manifestement mauvaise que Biden n’a eu aucun scrupule à le rejeter d’emblée? Comment ont-ils été fondamentalement ri des salles de négociation?

Les républicains du Sénat ne s’en souviennent apparemment pas, car ils recommencent. Pour contrer l’investissement proposé de 2 billions de dollars de Biden dans le plan américain pour l’emploi pour restaurer les infrastructures en ruine et commencer à faire face à la menace du changement climatique, les républicains ont ceci: une proposition de 568 milliards de dollars limitée presque entièrement aux transports et au haut débit. Et faire en sorte que les Américains le paient par des frais plus élevés pour la conduite de véhicules électriques.

Démontrant leur engagement indéfectible envers la technologie des combustibles fossiles du siècle dernier, le plan républicain double ce que Biden dépenserait pour les routes et les ponts, soit 299 milliards de dollars. Il consacrerait le reste à une gamme restreinte d’autres projets, dont 61 milliards de dollars pour les transports en commun, 44 milliards de dollars pour les aéroports, 65 milliards de dollars pour l’accès Internet à large bande et 35 milliards de dollars pour les projets d’aqueduc et d’égout. Ils veulent sérieusement payer pour cela par le biais de frais d’utilisation, y compris de nouveaux frais pour les propriétaires de véhicules électriques, pénalisant les entreprises et les particuliers qui tentent de réduire leur production de carbone et de sauver le monde. (Parce que bien sûr, c’est ce que les républicains pensent devoir payer.) Ils veulent également récupérer tout l’argent de secours COVID-19 non dépensé, car ils le font bien sûr. Ce sont des républicains.

La proposition de Biden comprend 115 milliards de dollars pour moderniser les ponts, les autoroutes et les routes de l’ère des combustibles fossiles. Sa proposition comprend 85 milliards de dollars supplémentaires pour les transports en commun, 80 milliards de dollars pour Amtrak et 174 milliards de dollars pour construire 500 000 bornes de recharge pour véhicules électriques, électrifier 20% des autobus scolaires et électrifier le parc fédéral. Il dépenserait 100 milliards de dollars en large bande, 25 milliards de dollars pour les aéroports et 111 milliards de dollars pour des projets hydrauliques. Biden comprend également un montant critique de 400 milliards de dollars pour les soins à domicile pour les personnes âgées et handicapées et 300 milliards de dollars pour la construction et la rénovation de maisons sûres.

Cette idée des républicains n’est encore fondamentalement qu’une esquisse, mais son auteur principal, la sénatrice républicaine de Virginie-Occidentale Shelley Moore Capito, la vante comme «le plus grand investissement d’infrastructure que les républicains aient proposé». Ce qui est assez pathétique quand on y pense vraiment. Une grande partie n’inclut pas de nouveaux projets de dépenses, mais vise simplement à augmenter les programmes existants.

Encore une fois, cela contraste avec les nouveaux programmes que Biden propose d’augmenter le nombre de véhicules électriques sur les routes, de moderniser les écoles et les logements sociaux, et de s’attaquer non seulement au changement climatique, mais également aux maux sociaux. Cela comprend le remplacement de toutes les conduites d’eau en plomb du pays. Cela inclut de s’attaquer aux décennies d’iniquité raciale dans la façon dont cette nation s’est construite.

Cela comprend des fonds pour trouver des moyens de «reconnecter» les communautés de couleur qui ont été détruites au bulldozer, pavées et coupées en parties par les programmes de réaménagement et de rénovation urbaine précédents qui mettaient l’accent sur la construction d’autoroutes pour amener les banlieues blanches dans les villes en labourant les quartiers existants. Alors bien sûr, les républicains s’y opposent.

C’est censé être l’effort de «bonne foi» pour montrer qu’ils veulent s’engager dans ce processus. Ils doivent au moins faire semblant à ce stade, car c’est ce que veulent les Américains.

Ce que les républicains ont proposé ici n’est même pas suffisant pour satisfaire les démocrates du Sénat comme Joe Manchin et Chris Coons, qui ont insisté sur le fait que les républicains aideront et que cela peut être fait avec le bipartisme. Mais ce dont ils parlaient, c’était une offre de 800 milliards de dollars des républicains, une offre qui montrait qu’ils étaient sérieux. Ce qu’ils ont obtenu à la place, c’est ceci.

Les républicains n’ont pas de nouvelles idées. Ils sont tellement hors de l’habitude de gouverner que le mieux qu’ils peuvent faire est de faire des berceaux de factures précédentes et d’utiliser de la poussière de lutin et de «posséder les libs» pour payer cela. Ils en sont vraiment fiers. Ils se vantent de savoir jusqu’où ils étaient prêts à aller.

