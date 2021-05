Les républicains démontrent un double standard de genre en attaquant Cheney ⋆ .

Une poignée de républicains ont ouvertement critiqué l’ancien président Donald Trump pour sa rhétorique qui divise et son insistance à pousser le grand mensonge selon lequel les élections de 2020 lui ont été volées. Mais une seule d’entre elles, la représentante du Wyoming, Liz Cheney, est attaquée par des membres de son propre parti.

La raison, selon l’ancienne représentante Barbara Comstock (R-Va.), Est qu’elle est une femme. Comstock a servi deux mandats au Congrès avant d’être battu par la challenger démocrate Jennifer Wexton aux élections de 2018 qui ont vu les démocrates renverser 60 sièges à la Chambre des représentants. Dans une interview téléphonique avec The Hill, elle a critiqué le Parti républicain pour le double standard flagrant dont il fait preuve en déménageant pour évincer Cheney de sa position de leader numéro trois.

(Photo par Drew Angerer / .)

«Les femmes n’ont pas le même relâchement que les hommes», a déclaré Comstock. «Et je pense que beaucoup d’hommes l’attaquent parce qu’ils en veulent qu’elle ait du cran et ils ne le font pas. Ils sont à genoux pour Trump et elle se défend. Et c’est un peu embarrassant si vous êtes le gars à genoux.

L’ancienne représentante de Virginie, qui s’est distancée de Trump deux fois destitué pendant la campagne de 2018, n’a rien retenu dans sa critique du leadership de la House GOP.

«C’est une crise existentielle pour le parti de renvoyer cyniquement quelqu’un pour avoir dit la vérité, puis de dire: ‘OK, allons trouver une femme qui rend Donald Trump heureux.’ Tu sais, vraiment? C’est notre norme maintenant? » dit Comstock. “Malheur à la femme qui va être la servante de ce qui est essentiellement une agression masculine sur [Cheney], et ce depuis le début.

«Toute femme qui prendrait ce poste dans ces circonstances, ça ne va pas bien pour elle ou pour le parti», a-t-elle poursuivi. «Parce que… votre rôle est: sourire et lire les points de discussion. Alors nous vous aimons. Alors c’est normal d’être une femme qui sourit et lit les points de discussion. Ce n’est pas là que tu veux être. Ce n’est pas égal. »

