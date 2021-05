Les républicains dorment sur le projet de loi sur l’emploi. Les démocrates doivent passer à autre chose avant qu’il ne soit trop tard. ⋆ 10z viral

– du Salon

Le sénateur Kirsten Gillibrand est inquiet. Les républicains du Congrès ont ligoté le président Joe Biden et d’autres démocrates dans des «négociations» sans fin sur le plan américain pour l’emploi et Gillibrand, pour une bonne raison, pense que les républicains essaient juste de paralyser l’administration. S’adressant à Politico pour un article publié mercredi matin, le sénateur démocrate de New York a appelé Biden à mettre fin aux négociations et à adopter un projet de loi dans le cadre du processus de réconciliation budgétaire, ce qui ne nécessiterait que des votes démocrates, au lieu de compromettre sans fin pour accrocher des votes républicains qui ne le seront jamais. à venir.

“Je ne pense pas que la Maison Blanche devrait reléguer la récupération au jugement de Mitch McConnell, car il ne fonctionnera pas de bonne foi”, a expliqué Gillibrand.

Gillibrand a toutes les raisons de s’inquiéter. Les démocrates ont déjà emprunté cette voie. Les républicains balanceront la possibilité d’adopter cette législation «bipartisane» du Saint Graal, afin d’embourber les démocrates dans des négociations interminables et sans issue qui ne serviront jamais qu’à réduire les ambitions démocratiques mais ne semblent jamais produire aucun de ces votes républicains tant désirés. Il est particulièrement frustrant de voir ce tour joué sur Biden, qui était vice-président lorsque les républicains l’ont fait au président de l’époque Barack Obama sur la loi sur les soins abordables. Il a finalement été adopté, sous une forme réduite, sans un seul vote républicain. Biden a vu les espoirs d’Obama pour la réforme de l’immigration lentement étouffés par les républicains qui ont pu manquer le temps avec de fausses «négociations».

Même maintenant, les républicains jouent à ce jeu avec la création d’une commission chargée d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier. Les démocrates ont répondu à toutes les demandes formulées par les dirigeants républicains lors de la rédaction des plans de la commission, mais la grande majorité des républicains à la Chambre n’en demeure pas moins a voté contre, et les dirigeants du GOP du Sénat ont clairement indiqué qu’ils prévoyaient de le tuer avec une obstruction systématique.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déjà admis que caler et tuer les ambitions de Biden était son plan. Il a déclaré aux journalistes plus tôt ce mois-ci que “100% de notre objectif est d’arrêter cette nouvelle administration”, rappelant quand il a dit, “la chose la plus importante que nous voulons réaliser est que le président Obama soit un président pour un mandat.” Autant de personnes ayant un profil Twitter citant la poète Maya Angelou diraient: «Quand quelqu’un vous montre qui il est, croyez-le la première fois.»

“Il a dit que lors de notre dernière administration”, a déclaré Biden à propos de McConnell, “j’ai pu faire beaucoup de choses avec lui.”

Comme d’habitude, on espère sincèrement que Biden veut apaiser les gens qui sont toujours engagés dans le mythe du bipartisme, car, eh bien, nous parlons de Mitch McConnell. C’est le même homme qui a littéralement refusé, pendant près d’un an, de tenir une seule audience pour le candidat d’Obama à la Cour suprême, Merrick Garland, et qui a ensuite violé la Constitution en faisant asseoir un juge nommé par le prochain président, Donald Trump. L’une des raisons pour lesquelles McConnell aime faire étalage de ses désirs d’obstruction à la presse est qu’il est à la traîne. Il sait que les démocrates quisling, craignant d’être accusés d’être «partisans», prétendront qu’ils n’ont pas entendu les mots clairs qu’il a prononcés.

Les républicains nous montrent depuis longtemps qui ils sont: des gens qui vont tanker l’économie américaine dans l’espoir de faire blâmer un président démocrate et de récolter les fruits des urnes. Les gouverneurs républicains de tout le pays sont actuellement en train de refuser littéralement de l’argent gratuit pour leurs propres électeurs, en fermant les programmes élargis d’assurance-chômage offerts dans le cadre du plan de sauvetage américain de Biden.

La logique dans laquelle ils opèrent n’est pas particulièrement obscure. L’assurance-chômage est là-haut avec l’aide alimentaire comme l’un des moyens les plus simples et les plus efficaces de soutenir l’économie, en remettant l’argent directement entre les mains de personnes qui, par nécessité économique, se retourneront immédiatement et le dépenseront. En coupant cet argent, les républicains menacent la fragile reprise économique et le succès éventuel de la présidence de Biden. Même si ce sera absolument de leur faute, les républicains blâmeront Biden est les réservoirs de l’économie lorsqu’ils se présenteront contre son record aux élections présidentielles de mi-mandat de 2022 et 2024.

La bonne nouvelle est que Biden et les démocrates ont le pouvoir de continuer à stimuler l’économie. Ils doivent adopter le plan américain pour l’emploi, rapidement et sans concessions aux républicains qui ne voteront pas pour lui de toute façon. Une injection d’argent qui investit dans les infrastructures aidera à créer des emplois et à relancer l’économie, ce qui pourrait aider à compenser la perte de dépenses de consommation que les républicains tentent de forcer en coupant délibérément les Américains du chômage.

Lundi, un groupe de législateurs progressistes a envoyé une lettre aux dirigeants démocrates soulignant ce point précis, soulignant que «la précédente unanimité de l’opposition républicaine du Congrès au plan de sauvetage américain» – pas un seul républicain n’a voté pour le projet de loi extrêmement populaire – devrait être une incitation à aller de l’avant avec un projet de loi sur l’emploi robuste maintenant au lieu de laisser les républicains l’alourdir par des négociations de mauvaise foi.

Bien sûr, une théorie sur la stratégie de Biden ici n’est pas qu’il essaie d’obtenir des votes républicains, mais qu’il s’agit d’un spectacle de chiens et de poneys pour les Démocrates Sens. Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona, tous deux bricolés. par des cas terminaux de cerveau «Morning Joe» et sont donc incapables de se débarrasser du mythe du «bipartisme», peu importe combien de fois les républicains refusent joyeusement de travailler avec la majorité démocrate. Et donc, la pensée va, ces deux-là ont besoin de voir de leurs propres yeux comment les républicains ne seront jamais d’accord avec quoi que ce soit avant d’aller à contrecœur pour adopter un projet de loi sans eux.

Il se peut que les enfants à problèmes soient Mandchin et Sinema, et non Biden et d’autres dirigeants démocrates. Mais tout de même, le problème ultime demeure: tout temps consacré à de fausses «négociations» avec les républicains est du temps perdu, et chaque instant perdu est un moment où les démocrates espèrent gagner en 2022 et 2024 – qui sont déjà sombres, en raison du gerrymandering et carrément. Tricher GOP – disparaître encore plus. S’il y a un espoir que les démocrates conservent le pouvoir, ils doivent faire bouger l’économie et, idéalement, adopter des projets de loi pour protéger les droits de vote. Laisser les républicains perdre du temps pour que les démocrates puissent faire ni l’un ni l’autre, ce n’est pas seulement mauvais pour le peuple américain, c’est un suicide politique, qui se prolonge lentement chaque jour que ces projets de loi cruciaux sont faussement négociés au lieu d’être soumis à un vote au Congrès.

