Les républicains du Sénat bloquent le projet de loi de vote sur le « piratage partisan » des démocrates

Mercredi, les républicains du Sénat ont à nouveau fait obstruction à un projet de loi de vote controversé qui, selon les démocrates, était nécessaire pour protéger les droits de vote.

Le projet de loi, The Freedom to Vote Act, a échoué 49-51, les républicains du Sénat lui refusant les 60 voix nécessaires pour entamer le débat sur le projet de loi. Contrairement aux projets de loi de vote antérieurs présentés par le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, celui-ci bénéficiait du soutien total des démocrates. Tout comme les tentatives précédentes, Schumer n’a pas réussi à traverser l’allée mettant fin à l’effort comme on pouvait s’y attendre.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a décrit le projet de loi comme rien de plus qu’un « plan de prise de contrôle électoral » démocrate.

« La dernière énième itération n’est qu’un compromis dans le sens où la gauche et l’extrême gauche se sont disputées sur la quantité de pouvoir à saisir », a ajouté McConnell.

Le projet de loi a été rédigé par la sénatrice démocrate Amy Klobuchar du Minnesota. Manchin était le seul sénateur démocrate à s’opposer au projet de loi de vote original de son parti, le For the People Act. Le nouveau projet de loi ne restructurerait plus la Commission électorale fédérale de manière partisane, ne ferait plus du jour du scrutin un jour férié national ou n’adopterait plus plusieurs éléments d’inscription automatique.

Le projet de loi adopterait également de nouvelles règles de redécoupage favorisant inutilement les démocrates, imposerait au niveau fédéral deux semaines de vote anticipé et empêcherait les secrétaires d’État de purger les données inexactes des listes électorales.

Klobuchar a tenté d’inciter les républicains à autoriser le débat sur le projet de loi, les accusant de « se cacher derrière leur bureau » au lieu de s’y opposer sur le sol. « Pourquoi hésiteriez-vous à débattre de ce projet de loi à moins que vous ne vouliez pas que le peuple américain entende la vérité ? » elle a dit. En réalité, permettre le débat (renoncer à l’obstruction systématique) aurait ouvert la porte aux démocrates pour adopter le projet de loi selon les lignes du parti.

Les démocrates ont tenté à plusieurs reprises d’adopter une législation fédérale sur le vote depuis qu’ils ont pris le contrôle total du Congrès en janvier. Ils ont fait valoir que de tels projets de loi sont nécessaires à la suite des États contrôlés par les républicains qui ont adopté des projets de loi de réforme électorale clarifiant les heures de vote, mettant en œuvre des exigences d’identité avec photo populaires et ajoutant des exigences d’identification pour voter par courrier.

Les Américains, de loin, préféreraient qu’un projet de loi sur l’identification des électeurs soit adopté au lieu de la litanie déroutante de piratage partisan dans chacune des propositions des démocrates. Un récent sondage de Monmouth a montré que 80% des Américains sont favorables aux lois sur l’identification des électeurs.

