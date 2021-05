Les républicains du Sénat de l’Arizona espèrent étendre l’audit 2020 alors que le DOJ pourrait l’arrêter, par Steven Rosenfeld ⋆ .

Un ancien secrétaire d’État souhaite un examen plus approfondi des registres de vote numériques, mais le DOJ semble se diriger vers le tribunal en affirmant que l’exercice enfreint les lois fédérales.

Par Steven Rosenfeld

Cet article a été produit par Voting Booth, un projet de l’Independent Media Institute.

Le Sénat dirigé par les républicains de l’Arizona cherche à étendre son audit post-électoral à 2,1 millions de bulletins de vote dans le comté le plus peuplé de l’État, tandis que le secrétaire d’État démocrate de l’Arizona et le ministère américain de la Justice se sont dirigés vers le tribunal fédéral pour mettre fin à l’exercice post-électoral.

Le mercredi 5 mai, l’agent de liaison du Sénat avec l’audit, l’ancien secrétaire d’État de l’Arizona Ken Bennett, un républicain, a confirmé que le Sénat dirigé par le GOP était en train de négocier avec une organisation à but non lucratif de Californie pour mener un nouvel audit séparé des élections d’automne 2020 du comté de Maricopa. votes.

L’organisme à but non lucratif, Citizens Oversight, effectuerait un audit basé sur l’analyse des images numériques de chaque bulletin de vote papier créé au début du processus de dépouillement, lorsque le logiciel du système électoral lit les bulletins de vote imprimés à la main ou à la machine et comptabilise le vote. compte. L’organisation à but non lucratif développe son outil de moteur d’audit depuis plusieurs années et l’a testé dans une poignée de comtés de Californie et de Floride et l’utilise maintenant en Géorgie.

«Je sais que nos procédures électorales et nos processus globaux sont suffisamment bons pour prouver à quelqu’un s’ils ont vraiment perdu une élection de plus d’un pour cent ou plus, mais pas d’un tiers d’un pour cent», a déclaré Bennett. “Mais ce n’est pas assez bien parce que ce n’est pas assez précis.”

Bennett a noté que Donald Trump, dans tout l’État, avait perdu contre Joe Biden par 10 457 voix et 33 359 bulletins de vote ne contenaient aucun vote pour le président. En plus de la vérification des images des bulletins de vote, qui révélerait des ovales de bulletin de vote marqués ignorés par les scanners – comme les électeurs qui encerclent les ovales au lieu de les remplir – Bennett a déclaré qu’il souhaitait engager une entreprise pour examiner les images numériques des enveloppes de retour des bulletins de vote absents à voir s’il manquait la signature d’un électeur.

“Je pense que nous pouvons augmenter de manière exponentielle le niveau de confiance dans nos élections en faisant exactement ce que nous faisons, et même quelques choses dont on n’a même pas encore parlé”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attendait à ce que tout cet exercice prendre «deux à trois mois» pour conclure.

Un audit élargi et prolongé semble être sur une trajectoire de collision avec le ministère américain de la Justice, qui, avec la secrétaire d’État de l’Arizona Katie Hobbs, est sur le point de saisir le tribunal fédéral pour tenter de mettre fin à l’audit post-électoral sans précédent. dirigée par des partisans et dirigée par des entreprises privées qui n’ont pas été accréditées par les agences électorales fédérales.

Le mercredi 5 mai, Hobbs a envoyé une lettre à Bennett disant que les procédures d’audit étaient incompatibles avec les protocoles énoncés dans les procédures électorales de l’État, n’étaient pas effectuées par des «compteurs qualifiés et impartiaux» et n’avaient pas «réussi à protéger et à documenter de manière adéquate. chaîne de contrôle des bulletins de vote. » Ces conclusions sont venues d’observateurs envoyés par Hobbs, qui n’ont été autorisés à pénétrer sur le site qu’après qu’un tribunal a ordonné au Sénat d’autoriser leur présence.

Dans le même temps, le ministère de la Justice a pesé sur deux fronts. Dans une lettre adressée au Sénat de l’Arizona, Kristen Clarke, chef de la division des droits civils, a déclaré que le recours à des entrepreneurs privés pourrait enfreindre la loi fédérale exigeant que les bulletins de vote restent sous le contrôle des responsables électoraux pendant 22 mois, a rapporté l’Associated Press. Et la principale adjointe du procureur général adjoint, Pamela S. Karlan, a déclaré que les projets du Sénat de contacter directement les électeurs en frappant à leur porte et en les interrogeant pourraient constituer une intimidation illégale des électeurs.

«Si la justice peut trouver un juge fédéral qui accepte, elle peut la fermer», a déclaré Chris Sautter, un avocat basé à Washington spécialisé dans les recomptages et les procédures post-électorales.

L’œil d’une tempête croissante

L’AP a rapporté que la «lettre du DOJ est arrivée six jours après [a coalition of] Les groupes de défense des droits de vote ont demandé aux fonctionnaires fédéraux d’intervenir ou d’envoyer des moniteurs au Veterans Memorial Coliseum de Phoenix », où l’audit se déroule sous une sécurité stricte de la police de l’État. Les groupes, dirigés par le Brennan Center for Justice de la faculté de droit de l’Université de New York, ont été très critiques à l’égard des efforts menés par les républicains dans tout le comté pour adopter de nouvelles lois limitant les options de vote et l’accès à un scrutin après les élections de 2020.

À l’intérieur de l’arène, deux procédures de recomptage ont pu être vues mercredi. Le premier était un recomptage manuel des bulletins de vote, où des équipes de quatre ou cinq personnes déposaient chaque bulletin de vote sur une tribune tournante en forme de chevalet, notaient pour quel candidat (le cas échéant) le vote était – ou si l’intention de l’électeur n’était pas claire – puis compilez une feuille de pointage. Bennett a déclaré que ce processus suivait le manuel des procédures électorales de l’Arizona. Cependant, la lettre de Hobbs au président du Sénat a déclaré que cette opération «s’écarte des meilleures pratiques pour un décompte manuel précis des bulletins de vote».

“[A]Bien que les totaux totaux d’au moins deux feuilles de pointage doivent correspondre, il n’y a aucune garantie que les compteurs ont compté les 100 bulletins de la même manière ni de processus fiable pour assurer la cohérence et résoudre les écarts », indique la lettre.

Le deuxième processus en cours mercredi était un nouveau processus créé par un «chasseur de trésors raté», comme le déclarait le bureau du secrétaire d’État républicain de Géorgie Brad Raffensperger en janvier, qui s’est positionné comme un conseiller des républicains soutenant Trump. Chaque bulletin de vote est d’abord placé sur un plateau sous un appareil photo, où une photographie haute résolution est prise. Ensuite, le même bulletin de vote est placé sur un deuxième plateau où des caméras fixées à quatre microscopes prennent des photographies des marques d’alignement de l’imprimante, de l’ovale marqué et des bordures du bulletin de vote.

John Brakey, un militant pour la transparence électorale basé en Arizona qui est un démocrate progressiste mais qui s’est positionné comme un conseiller de Bennett et a été un porte-parole de l’audit, a déclaré que l’opération comptait les bulletins de vote qui avaient été pliés comme un moyen de détecter les faux. Il recherchait également des «fibres de bambou» pour prouver que 40 000 bulletins de vote avaient été imprimés en Asie et introduits en contrebande dans le comté de Maricopa dans le cadre d’une opération complexe de bourrage des urnes – ce qui, selon Brakey, était absurde et manquait de preuves, mais devait être réfuté.

«La seule façon de persuader les gens de changer [their minds] a des faits, et nous sommes en mission pour les faits », a-t-il dit.

Lors d’une conférence de presse organisée mardi par le Groupe de travail national sur les crises électorales – un groupe composé de 50 experts en droit électoral, administration, sécurité et droits civils – Tammy Patrick, conseillère principale pour les élections au Fonds pour la démocratie et ancienne élection fédérale du comté de Maricopa responsable de la conformité, a déclaré que cette ligne d’enquête était sans fondement et révélatrice d’une opération partisane amateur.

«Il y a une hypothèse [by the audit contractors] que tous les bulletins de vote par correspondance auraient un pli, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Patrick, disant que les bulletins de vote qui sont gâtés, comme ceux qui sont déchirés ou tachés par le café, sont copiés. “Ce n’est pas non plus vrai pour les bulletins de vote provisoires ou pour quelqu’un qui vote en personne.”

Les bulletins de vote sont également imprimés sur divers papiers et pas tous en même temps, a-t-elle déclaré. «Il peut y avoir une légère variation dans le papier, une légère variation dans l’encre utilisée. Mais quand il s’agit de présenter un récit pour continuer à perpétuer tous les [stolen election] mensonges et [purportedly] informations manquantes, c’est là que cela devient particulièrement problématique. »

Mercredi, Bennett a déclaré qu’il avait rejoint l’équipe d’audit après que le président du Sénat de l’Arizona – un poste qu’il occupait auparavant – ait embauché les sous-traitants initiaux chargés de l’audit. Il a déclaré qu’il avait entendu et enquêté sur des théories du complot similaires lorsqu’il était secrétaire d’État, telles que de fausses allégations de vote illégal massif de Mexicains traversant la frontière pour se rendre à Yuma.

«Si, en tant que fonctionnaire, je ne sors pas pour répondre à des préoccupations comme celles-là, même celles qui sont folles – si quelqu’un dit qu’il y a du bambou dans ces bulletins de vote, je pense que c’est fou – mais si je ne vérifie pas, oui ou non, j’autorise juste ça [narrative to fester],” il a dit. «Je suis respectueusement en désaccord avec les gens [whom] J’ai confiance ou je respecte [who say] que ce processus manque de crédibilité, car, pour moi, c’est le processus exact que nous devons suivre pour rétablir la confiance dans l’esprit de la moitié des gens, cette année, [who] pense que l’élection de 2020 a été volée ou une fraude. »

Steven Rosenfeld est rédacteur en chef et correspondant en chef de Voting Booth, un projet de l’Independent Media Institute. Il a réalisé des reportages pour National Public Radio, Marketplace et Christian Science Monitor Radio, ainsi que pour un large éventail de publications progressistes, notamment Salon, AlterNet, The American Prospect et bien d’autres.

