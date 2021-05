Les républicains du Sénat élargissent leur enquête sur le “ fluage de la mission réveillée ” de la Réserve fédérale ⋆ .

Les républicains du Comité sénatorial des banques ont élargi une enquête sur les banques régionales de la Réserve fédérale au sujet de leur prétendu «fluage de mission réveillée».

«Ce sujet est chargé d’hypothèses et d’interprétations idéologiques, et le travail et l’analyse du [Fed] semble lourdement chargé de jugements politiques et de valeur », a écrit dimanche Pat Toomey, membre du classement du Comité bancaire, aux dirigeants de la Fed de Minneapolis, Boston et Atlanta.

Les banques fédérales de Minneapolis, Boston et Atlanta ont lancé une série «Racisme et économie» en octobre, qui a consisté en plusieurs événements virtuels sur le racisme structurel et la façon dont la banque centrale peut démanteler ce racisme.

Les républicains du Comité sénatorial des banques ont envoyé des lettres aux banques régionales de la Réserve fédérale à Minneapolis, Boston et Atlanta exigeant un briefing avec les dirigeants et des documents liés à une récente initiative «Racisme et économie», ont déclaré des membres du personnel du GOP lors d’un point de presse lundi matin. S’engager dans un plaidoyer politique est hors de la compétence de la Fed, selon les lettres.

«Bien sûr, le racisme est odieux et n’a pas sa place dans notre société…. Je reconnais l’intérêt d’étudier les disparités économiques selon des critères démographiques, tels que la race et le sexe », a écrit Pat Toomey, membre du classement du Comité bancaire, dans les lettres envoyées dimanche.

«Cependant, ce sujet est chargé d’hypothèses et d’interprétations idéologiques, et le travail et l’analyse de la [Minneapolis, Boston and Atlanta Fed] semble lourdement chargé de jugements politiques et de valeur », a-t-il écrit.

Les banques fédérales de Minneapolis, Boston et Atlanta ont lancé la série «Racisme et économie» en octobre. La série a consisté en plusieurs événements virtuels sur le racisme structurel et la façon dont la Fed peut démanteler ce racisme.

La Fed doit mener des recherches pour «armer» les législateurs avec des données sur le racisme systémique, a déclaré le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, lors de l’événement d’octobre. Le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren, a, quant à lui, approuvé la réforme des infrastructures fédérales, des soins de santé et de l’éducation, et a déclaré que la Fed doit activement tirer parti de la politique monétaire pour aider ceux qui ont été «négligés» par le système économique.

Le racisme est «ancré dans tous les systèmes en Amérique», a déclaré un autre orateur lors de l’événement.

Toomey a rappelé aux dirigeants des banques dans les lettres de dimanche que le Congrès était seul habilité à modifier les missions de la Fed. Le fait de mener des programmes ouvertement politiques risque de nuire à la réputation de la Fed dans son ensemble, a-t-il ajouté.

«J’ai l’impression que vous pensez qu’un rôle primordial du [Minneapolis, Boston and Atlanta Fed] est de se plonger dans des questions hautement chargées de race et de politique plutôt que de se concentrer sur l’exécution du double mandat de la Réserve fédérale inscrit dans la loi », a-t-il écrit aux dirigeants.

La lettre demandait aux présidents des banques régionales de fournir dans un délai de trois semaines un certain nombre de dossiers, documents et briefings relatifs à leurs activités politiques.

La série sur le racisme est le dernier exemple de banques fédérales régionales qui se sont lancées dans des questions politiques qui, selon les républicains, n’étaient pas liées au mandat fédéral de la banque centrale. En mars, Toomey a lancé un examen de la «recherche politiquement chargée» de la Fed de San Francisco sur le changement climatique et le racisme.

“Beaucoup de républicains craignent que la crédibilité de la Réserve fédérale soit en jeu”, a déclaré un membre du personnel de GOP Banking lors de l’appel de lundi. «Lorsque la Fed emprunte ces voies discursives pleines de jugements de valeur politiques, il est plus difficile pour la Fed de maintenir sa crédibilité non partisane et indépendante.»

Les membres du personnel ont ajouté que les futures ambitions politiques des présidents de la Fed pourraient affecter leur prise de décision. Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, est considéré comme un candidat pour remplacer le président de la Fed, Jerome Powell, à l’expiration de son mandat l’année prochaine, selon Axios.

Bostic ferait les choses «différemment» s’il était choisi pour être le prochain président de la Fed, a-t-il déclaré à Axios.

«Je vais être personnel. Je vais m’engager », a-t-il déclaré, selon Axios. «Je vais solliciter des commentaires et essayer vraiment de ne pas être le président, qui siège ici, et puis tout le personnel est à un niveau différent.»

