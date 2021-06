Les républicains du Texas remportent les principales courses à la mairie, anéantissant à nouveau les espoirs des démocrates sur l’évolution de la démographie, gagne Vir .

in

Le week-end dernier, les républicains du Texas ont balayé les principales élections municipales à travers l’État, un revers pour les démocrates qui s’attendaient à ce que l’évolution démographique, en particulier dans les grands centres urbains de l’État, continue de les aider à gagner l’État à tendance conservatrice.

Le plus gros revers pour les démocrates a probablement été dans la ville frontalière de McAllen, où environ 85% des 150 000 habitants sont hispaniques, et les républicains ont pour la première fois élu un candidat à la mairie, selon le National Review.

D’autres villes à forte population hispanique ont également élu des républicains pour remplacer les maires sortants.

À Fort Worth, la 12e plus grande ville du pays, et où seulement un tiers de ses 1 million d’habitants sont blancs, le républicain Mattie Parker, 37 ans, a facilement battu la démocrate Deborah Peoples pour devenir la plus jeune maire d’une grande ville du Texas.

« Nous n’avons jamais eu de course aussi partisane, a déclaré à Politico Kenneth Barr, l’ancien maire démocrate de Fort Worth. « Cette élection particulière est allée aussi loin dans la direction partisane que toutes celles que nous ayons jamais eues. »

Les autres villes du Texas dans lesquelles les républicains ont gagné étaient Arlington, qui borde Fort Worth, où seulement 39 % de la population est blanche. Les électeurs d’Arlington et le candidat élu du GOP Jim Ross, un ancien officier de police d’Arlington qui a été soutenu par plusieurs associations de police qui ont aimé sa plate-forme anti-criminalité, rapporte également le National Review.