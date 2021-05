Les républicains et les démocrates conviennent que nous avons besoin d’un projet de loi sur les infrastructures. C’est à peu près tout ce sur quoi ils sont d’accord.

L’infrastructure a longtemps été considérée à Washington comme l’une des rares questions sur lesquelles il peut y avoir un accord bipartisan. Alors que le Congrès se met au travail sur la négociation d’un projet de loi sur les infrastructures et que le président Joe Biden vante son plan américain pour l’emploi, les sénateurs républicains ont souligné dimanche le potentiel d’un accord bipartisan.

Bien sûr, ils divergeaient avec Biden et les démocrates sur la portée de ce qui devrait être inclus dans le projet de loi et comment le payer.

Le sénateur Rob Portman (R-OH), républicain modéré et membre du gang des 10, a déclaré que les membres des deux partis se réunissaient fréquemment et qu’il pensait qu’un accord bipartisan pouvait être conclu. Le gang des 10 sont des républicains qui ont travaillé avec les démocrates sur le projet de loi de secours Covid-19, bien qu’aucun compromis n’ait été atteint, et dont les votes sont nécessaires pour atteindre le seuil de 60 voix nécessaire pour surmonter un flibustier.

«Il y a une voie à suivre ici, si la Maison Blanche est prête à travailler avec nous», a-t-il déclaré à Chuck Todd sur «Meet the Press».

Portman a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’augmentation du taux d’imposition des sociétés – un élément clé du plan Biden de payer la facture d’infrastructure – et a critiqué la taille du plan de Biden, affirmant qu’environ 20% seulement des nouvelles dépenses proposées allaient aux dépenses d’infrastructure traditionnelles et pourraient être offert par les mécanismes qu’il privilégie. Au lieu d’augmenter le taux d’imposition des sociétés, Portman a proposé des partenariats public-privé, des frais d’utilisation tels que la taxe sur l’essence, et la réaffectation des fonds publics et locaux du programme d’allégement Covid-19 pour les infrastructures.

Et c’est là que réside le problème – les républicains décrivent Biden et les démocrates comme négociant de mauvaise foi s’ils refusent d’abandonner les éléments centraux du plan, notamment l’augmentation des impôts sur les sociétés et l’expansion des investissements fédéraux dans la création d’emplois verts et les soins de santé. (Pour plus de détails sur le plan d’emploi américain de 2 billions de dollars de Biden, lisez l’explication d’Ella Nilsen de Vox.)

À travers les émissions du dimanche, les sénateurs républicains John Barrasso, Bill Cassidy et Susan Collins ont tous souligné que tout accord bipartisan ne peut se concentrer que sur les routes et les ponts qui constituent un projet de loi de réautorisation de transport de surface typique. Ils disent que le prix et toute augmentation des taxes ne sont pas des éléments de départ.

S’adressant à Martha Raddatz sur ABC «This Week», Barrasso a déclaré que la contre-offre des républicains – un plan de 568 milliards de dollars de la sénatrice Shelley Moore Capito (R-WV), soit environ un quart de ce que les démocrates veulent dépenser – peut être un début raisonnable. point pour les négociations. Mais malgré tous les discours sur le bipartisme, son évaluation du plan de Biden était en grande partie négatif.

«Ce sont les billions et les billions de dollars de dépenses imprudentes», a déclaré Barrasso, poursuivant:

Quand je regarde cela, c’est un montant incroyable de dépenses, comme quelqu’un avec une nouvelle carte de crédit. Et ce sont pour des choses dont nous n’avons pas nécessairement besoin, nous ne pouvons certainement pas nous permettre, mais elles vont ravir la gauche libérale du parti … Cela crée presque une dépendance aux dépenses.

Collins, un autre modéré clé, a également décrit les négociations sur l’infrastructure comme un ultimatum pour Biden tout en étant en désaccord avec les éléments essentiels de son plan, notamment l’augmentation du taux d’imposition des sociétés à 28%.

Elle n’a pas proposé d’alternative pour payer la facture d’infrastructure.

«Cela va être un test pour Joe Biden. Le Joe Biden que j’ai connu au Sénat a toujours été intéressé par la négociation », a déclaré Collins. «Cela va être un test pour savoir si le président Biden est vraiment intéressé par le bipartisme. S’il l’est, nous pouvons y arriver avec le paquet d’infrastructure de base. Et par là, cela signifie les routes, les ponts, les autoroutes, les voies ferrées, les voies navigables et, bien sûr, le haut débit.

Biden a-t-il besoin du bipartisme?

Du côté démocrate, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Ron Klain, a doublé l’idée émergente au sein de la Maison-Blanche de Biden – que le bipartisme signifie le soutien de la majorité des Américains, et non des républicains au Congrès.

Par cette mesure, le plan de Biden est bipartisan. Un sondage CBS News / YouGov de fin avril a révélé que 58% des personnes interrogées approuvaient le plan d’infrastructure, un sondage Politico / Morning Consult de début avril a révélé que 65% des électeurs, dont 42% des républicains, soutiennent l’augmentation du taux d’imposition des sociétés. pour financer le plan d’infrastructure de Biden.

“Les propositions avancées par le président bénéficient d’un large soutien”, a déclaré Klain sur “Face The Nation” de CBS News. «Ils bénéficient d’un large soutien dans le pays. Ils ont le soutien des gouverneurs républicains, des maires républicains. Je pense que nous devrons voir si les républicains de Washington rejoignent ou non le reste de l’Amérique pour soutenir largement ces idées de bon sens.

D’autres démocrates clés, y compris la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le sénateur Bernie Sanders (I-VT), ont participé à «Meet the Press» de NBC pour faire l’éloge du projet de loi, y compris son inclusion d ‘«infrastructures immatérielles» comme la recherche et le développement, et ses mécanismes de financement. Yellen s’est engagé à faire en sorte que la facture soit payée, soulignant les propositions de l’administration d’augmenter les impôts sur ceux qui gagnent plus de 400 000 $ et sur les sociétés.

Cela nécessiterait la suppression de certains des allégements fiscaux basés sur la loi de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi – un projet de loi républicain adopté sans le soutien d’un seul démocrate.

Bien sûr, les démocrates pourraient adopter la même approche que les républicains en 2017, et qu’ils avaient l’habitude de faire passer leur projet de loi de secours Covid-19 de mars – la réconciliation budgétaire, un processus dans lequel un flibustier peut être contourné au Sénat pour des projets de loi de nature budgétaire. . Si – et c’est un gros si – les démocrates peuvent rester unis sur la version finale du plan de Biden, ils n’ont pas réellement besoin du soutien républicain, malgré toutes les fanfaronnades autour du bipartisme.

Comme l’explique Ella Nilsen de Vox, les démocrates pourraient adopter l’intégralité de leur paquet – potentiellement à la fois l’infrastructure et le projet de loi sur la garde d’enfants et la santé de Biden, grâce à un rapprochement budgétaire pour l’exercice 2022. Ils pourraient adopter plusieurs projets de loi de réconciliation budgétaire cette année, divisant leurs paquets en plusieurs parties, si le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, réussit à faire pression sur le parlementaire du Sénat pour qu’il invoque une règle obscure qui permet jusqu’à trois tentatives de réconciliation par an. Ou, ils pourraient adopter un projet de loi bipartisan avec le soutien républicain sur les parties de l’infrastructure sur lesquelles ils se sont mis d’accord, puis utiliser le rapprochement budgétaire pour adopter les éléments avec lesquels les républicains ne sont pas d’accord.

Bien que Biden, comme les républicains du Sénat le notent rapidement, était un compromis célèbre au Sénat, ses discours en tant que président font souvent référence au président Franklin Roosevelt – connu pour son grand gouvernement plutôt que pour son bipartisme. Si Biden considère son élection comme un mandat d’élargissement du gouvernement, dans la veine de son prédécesseur préféré, alors inclure les républicains dans ses plans est moins important que de les faire adopter en premier lieu.

«À une autre époque où notre démocratie a été mise à l’épreuve, Franklin Roosevelt nous a rappelé qu’en Amérique, nous faisons notre part», a déclaré Biden dans son discours de mercredi soir, dans lequel il a lancé des appels directs aux républicains du Sénat. «Nous faisons tous notre part. C’est tout ce que je demande.