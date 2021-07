Les républicains font un pari sans précédent et risqué – mais presque personne ne le reconnaît ⋆ 10z viral

– d’Alternet

Il y avait eu une question de savoir si les républicains allaient s’en tenir au président perdant. Cette question semble réglée maintenant. Mais rester avec le président perdant soulève une autre question, une qui n’obtient pas autant d’attention que la question précédente. Les républicains ne prennent-ils pas un risque électoral énorme ?

Peut-être pensent-ils, non sans raison, que l’histoire politique est de leur côté. Après tout, le parti au pouvoir prend généralement une ou les deux chambres du Congrès des États-Unis pendant le premier mandat d’un président. L’électorat s’est souvent comporté comme s’il recherchait un rapport de force, afin qu’un parti n’en ait pas trop et l’autre trop peu.

Ou peut-être que les républicains pensent qu’ils n’ont pas besoin d’histoire. Après tout, les collègues au niveau de l’État exploitent la plainte du président perdant selon laquelle il a perdu à la suite d’une fraude électorale. Ils ont adopté de nombreuses lois électorales pour lutter contre un crime qui se produit rarement, mais dont l’effet sera presque certainement la suppression des votes non blancs. Peut-être que les républicains pensent qu’ils peuvent rester avec le président perdant et quand même gagner.

La question de savoir si les républicains prennent un risque énorme en restant avec un président perdant n’a pas reçu l’attention qu’elle mérite. Je veux dire, imaginez si le Parti démocrate était resté avec Hillary Clinton ou John Kerry ou Al Gore ou Michael Dukakis. Je dis “et si”, mais ce n’est vraiment pas imaginable de demander “et si”, parce qu’il n’y a aucune chance que le Parti démocrate ait fait ça. Pourquoi? Parce qu’ils ont perdu !

Bien sûr, Donald Trump a perdu d’un cheveu, mais vous savez quoi ? Hillary Clinton, John Kerry et Al Gore aussi. Ils ont perdu et les démocrates ont dit merci pour votre service avant de les envoyer au pâturage. Il semble que la presse et les experts ne soient pas aussi sceptiques à l’idée que le Parti républicain fasse tapis avec le président perdant qu’ils l’auraient été si le Parti démocrate avait fait tapis avec un candidat perdant. Le fait est qu’ils devraient être encore plus sceptiques. Un président sortant ne perd presque jamais ! Que Donald Trump ait perdu du tout devrait nous dire quelque chose d’énorme : que l’électorat a changé.

Comment cela a-t-il changé ? Je n’ai pas de réponse. Je suis dans le courant de l’histoire, comme toi. Mais il me semble que lorsqu’un président sortant perd, surtout quand un président républicain perd, cela indique la nécessité de réévaluer des choses que nous pensions être si vraies que nous n’avons jamais cessé de nous demander si elles le sont toujours. L’une des choses que nous pensons être vraies, et que nous n’avons cessé de nous demander si c’est toujours vrai, c’est que le parti au pouvoir subit toujours un contrecoup. C’est pourquoi l’out-party remporte les midterms.

L’histoire semble être du côté du contrecoup. C’est arrivé en 1994, 2006, 2010 et 2014. Si vous aimez les paris, le contrecoup est un bon pari. Mais l’histoire ne se répète pas. Aucun de ces contrecoups à mi-parcours ne s’est produit à la suite d’un président sortant qui lui a été remis le cul, ni à la suite d’une tentative de coup d’État, ni à la suite d’une pandémie unique en un siècle qui tuera un million de personnes. avant que ce ne soit fini parce que les partisans du président perdant continuent de saboter la reprise. Les républicains, en faisant tapis avec un président perdant, semblent espérer que l’électorat a la mémoire très courte. En fait, les républicains semblent miser sur l’idée que l’histoire est aussi figée dans le temps que les républicains sont coincés avec un président perdant. Considérez « la loi et l’ordre ».

La plupart des gens connaissent la « loi et l’ordre », parce que les républicains l’ont réclamé depuis la campagne de réélection de Richard Nixon en 1972. Les récents pics des taux de criminalité ont donné aux républicains une raison de penser que l’ancien slogan fonctionnera à nouveau. Un stratège a déclaré à l’AP qu’il s’attend à ce que les démocrates “restent sur la défensive” tandis que les républicains les blâment pour l’augmentation de la criminalité. Bien sûr, a-t-il dit, les républicains se comportent mal en ce qui concerne l’enquête sur l’insurrection du 6 janvier, mais cela ne donne aux démocrates qu’un moyen de détourner l’attention “de certaines de leurs véritables lacunes”.

Voici ce que j’en tire. Certains républicains pensent qu’ils peuvent appeler à la « loi et à l’ordre » et personne ne se souviendra de la tentative de l’ancien président en disgrâce de renverser la république en envoyant des paramilitaires au Capitole des États-Unis. Les électeurs ont la mémoire notoirement courte, mais ils ne sont pas si courts que ça ! De plus, « la loi et l’ordre » comprend la répression de la sédition. Cela inclut de traduire les insurgés en justice. La trahison est un crime. Si quelqu’un veut être le parti de « la loi et l’ordre », eh bien, ce n’est pas le GOP.

De plus, ceux-là mêmes qui font respecter « la loi et l’ordre » se sentent trahis. Le parti de la « loi et de l’ordre » les a abandonnés. Le sergent de la police du Capitole des États-Unis. Aquilino Gonell, un vétéran de l’armée, l’a dit lors de son témoignage cette semaine. « Vous parlez de personnes qui prétendent être en faveur de l’application de la loi, de la police, de la loi et de l’ordre », a-t-il déclaré. “Pourtant, quand ils ont la chance et l’opportunité de faire quelque chose, de tenir les gens responsables, vous ne le faites pas, vous renvoyez la balle, comme si de rien n’était.”

Mon point n’est pas que les messages obsolètes empêcheront les républicains de remporter les élections de mi-mandat. Ce que je veux dire, c’est que la présomption d’un contrecoup pour les républicains n’est que ça, une présomption. Il n’est pas ordonné. Il faut reconsidérer. En fait, il y a une présomption à l’intérieur de celle-ci : que les bénéficiaires du contrecoup à mi-parcours seront les républicains cette fois-ci. Cela pourrait très bien être le contraire. Et pourtant, pratiquement personne n’a remis en question la sagesse de faire tapis avec un président perdant.

