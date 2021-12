Les républicains furieux contre Don Jr. pour avoir dit aux jeunes mages que le message de Jésus « ne leur donne rien »

Certains d’entre nous croient que Jésus est le fils de Dieu et le prient régulièrement. D’autres sont agnostiques ou athées, mais s’ils avaient lu ce que Jésus a enseigné, qui il aimait et qui l’a rendu furieux, nous serions tous de grands fans de l’homme qui était peut-être la définition d’un libéral progressiste.

Le mouvement libéral progressiste de Jésus était si fort et gagnait un tel succès que la menace contre les puissants à l’époque a conduit les riches et les puissants à l’accuser de blasphème et à mettre Jésus sur la croix. Plutôt que de se plaindre et de pleurer qu’il a été mal compris, Jésus les a regardés dans les yeux et l’a accepté, mourant pour ses croyances.

Si Jésus avait fait une telle chose aujourd’hui, il aurait été vénéré comme un héros et se serait également souvenu à travers l’histoire.

C’est peut-être pourquoi les fondamentalistes chrétiens d’aujourd’hui n’aiment pas particulièrement se concentrer sur la vie de Jésus ou sur ce qu’il a enseigné. Les enseignements de Jésus ne sont pas « forts » dans l’esprit MAGA.

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Don Jr. est bouleversé et croit qu’il est temps de rejeter certains des enseignements de Jésus. De toute évidence, Don Jr. sait lesquels Jésus voulait vraiment dire et lesquels sont facultatifs. En réalité, Junior ne sait que ceux qui gênent les Trump. Junior a rendu furieux certains « vrais » républicains (par opposition aux MAGA engagés), en particulier Peter Wehner, qui a servi dans les administrations du président Ronald Reagan, George HW Bush et George W. Bush, comme le rapporte MSN.com :

« Et le fils de l’ancien président a un message pour les dizaines de millions d’évangéliques qui forment la base dynamique du GOP : les Écritures sont essentiellement un manuel pour les drageons », a écrit Wehner. « Les enseignements de Jésus ne nous ont rien apporté. »

Wehner a cité Trump Jr. qui a dit des valeurs de la communauté chrétienne, «Nous avons tendu l’autre joue et je comprends en quelque sorte la référence biblique, je comprends la mentalité mais cela ne nous a rien rapporté. D’ACCORD? Cela ne nous a rien rapporté alors que nous avons cédé du terrain dans toutes les grandes institutions.

STFU, Junior. Les enseignements de Jésus ne sont pas destinés à « vous apporter quelque chose » ici sur Terre. En fait, Jésus en avait une encore plus gênante pour toi, Junior : « Donne tout ce que tu as aux pauvres et suis-moi, ta récompense sera au ciel. Maintenant, c’est celui qui ne vous apportera « rien », dans votre vision du monde.

Même ainsi, les MAGA ont à peine « tendu l’autre joue ». Nous ne considérons pas 61 poursuites, purges constantes et descendre au Capitole pour placer des drapeaux MAGA sur le drapeau américain, allumer des incendies et combattre la police pour tendre l’autre joue. Ce n’est rien de moins que la guerre.

De plus, les MAGA ont plus que gagné du terrain dans la Maison et possèdent le SCOTUS à travers des actes impardonnables et non américains que nous espérons que l’histoire explore et expose. Vous avez perdu l’élection présidentielle et n’avez pas réussi à mener une guerre réussie pour la récupérer et cela seul est votre seule mesure, petits…

Les paroles de Junior ont exaspéré Wehner, qui a poursuivi en disant :

« Si l’éthique de Jésus encourage des sensibilités qui pourraient amener les politiques à agir un peu moins brutalement, un peu plus civilement, avec un brin plus de grâce ? Ensuite, il faut que ça s’en aille », a conclu Wehner.

MAGA devient la nouvelle religion et les parallèles avec l’Allemagne d’Hitler sont de plus en plus appropriés, les drapeaux, la révérence et la figure divine de Trump. Maintenant, Junior croit que c’est à lui de dire à ces jeunes « chrétiens » quand il est temps de mettre de côté les enseignements de Jésus, ce qui – lorsque vous coupez à la vraie racine de celui-ci revient à rien de plus que ; « Ce n’est pas grave d’ignorer Jésus lorsqu’il se met en travers de votre chemin avec ce que vous voulez. »

****

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout