Les républicains gagnent gros dans les courses à la mairie du Texas avec un soutien accru des Latinos ⋆ 10z viral

Les républicains ont balayé les élections municipales du Texas au cours du week-end, s’appuyant sur un soutien hispanique accru pour gagner dans les grandes et moyennes villes.

À Forth Worth, une ville d’un peu plus d’un million d’habitants, le républicain de 37 ans Mattie Parker a remporté la victoire contre la démocrate Deborah Peoples, faisant d’elle la plus jeune maire de l’histoire de la ville, a rapporté le Fort Worth Star-Telegram. À McAllen, au Texas, une ville frontalière d’environ 150 000 habitants où 85% des habitants sont hispaniques, le républicain Javier Villalobos est devenu le premier maire du GOP élu depuis 1997, a rapporté Valley Central News.

Les républicains ont également remporté la victoire à Arlington, au Texas, une banlieue de 400 000 habitants juste à l’extérieur de Forth Worth. Le candidat du GOP Jim Ross, un ancien officier de police de la ville, a battu le candidat démocrate après avoir fait campagne sur une plate-forme anti-criminalité et obtenu le soutien de plusieurs groupes de police, selon le Star-Telegram.

En mai, les républicains ont également triomphé lors des élections spéciales dans le 6e district du Congrès du Texas, avec deux candidats du GOP se qualifiant pour un second tour pour succéder à feu le représentant Ron Wright et excluant complètement les démocrates de la course, a rapporté le Texas Tribune.

La victoire de Villalobos dans la très écrasante vallée démocratique du Rio Grande fait suite à la victoire de 15 points du président Joe Biden dans la région lors de l’élection présidentielle de novembre, contre 39 points d’Hillary Clinton en 2016.

“Les démocrates ont un gros problème au Texas”, a déclaré le représentant démocrate Filemon Vela, qui représente la région, au Texas Tribune en janvier. « Pour la première fois depuis des générations, ou peut-être jamais, nous avons perdu. . . Comtés du sud du Texas avec d’importantes populations hispaniques.

Vela a été nommé vice-président du Comité national démocrate quelques jours plus tôt dans le cadre des efforts déployés par le parti pour inverser sa tendance parmi les électeurs hispaniques. L’ancien président Donald Trump a remporté près d’un tiers des électeurs latinos du pays, en hausse de plus de quatre points par rapport à 2016, selon les sondages à la sortie des urnes.

Les victoires des républicains au Texas sont survenues alors que les principaux groupes démocrates ont publié un rapport détaillé avertissant que le parti risquait de perdre le soutien des électeurs de couleur.

“Le parti risque de perdre du terrain avec les électeurs noirs, hispaniques et américains d’origine asiatique à moins qu’il ne fasse un meilleur travail en présentant un programme économique et en contrecarrant les efforts républicains pour diffuser la désinformation et lier tous les candidats démocrates à l’extrême gauche”, indique le rapport, reconnaissant que la critique républicaine de la position de la gauche sur le crime et la police était efficace. “L’opposition s’est accrochée aux points de discussion du GOP, suggérant que nos candidats” brûleraient votre maison et enlèveraient la police “.”

