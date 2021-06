*Chanteur Gris Macy attrape la chaleur des républicains pour avoir affirmé que le drapeau américain est “en lambeaux, daté, diviseur et incorrect”.

Dans un éditorial qu’elle a écrit pour MarketWatch avant Juneteenth, Gray a écrit : « Le drapeau de bataille confédéré, qui a été conçu comme un symbole d’opposition à l’abolition de l’esclavage, est tout récemment fatigué. On ne le voit plus beaucoup. Cependant, le 6, lorsque les tempêtes ont plu sur la hutte la plus précieuse du pays, agitant Old Glory – le mémo a été reçu : le drapeau américain est son remplacement.

LIRE LA SUITE: Macy Gray lance des baskets en édition limitée pour aider les victimes de brutalités policières

Elle a ajouté:

Président Biden, Madame Harris et membres du Congrès : le drapeau américain a été détourné comme code pour une croyance spécifique. Que Dieu bénisse ces croyants, ils peuvent l’avoir. Comme le confédéré, il est en lambeaux, daté, source de division et incorrect. Il ne représente plus la démocratie et la liberté. Il ne nous représente plus TOUS. Ce n’est pas juste d’être obligé de l’honorer. Il est temps pour un nouveau drapeau.

Incorrect? Regardons les étoiles. Il y en a 50, alors qu’il devrait y en avoir 52. DC et Porto Rico font pression pour un État depuis des décennies. Les deux ont été refusés, car le statut d’État permettrait aux élus de chaque territoire de siéger à la maison.

En supposant que les représentants de DC soient afro-américains et que les représentants portoricains soient hispaniques, l’hypothèse ultime est que ces élus seraient démocrates. Cela seul est raciste.

Place aux rayures. Le Smithsonian documente que les rayures « blanches » représentent la pureté et l’innocence. L’Amérique est grande. C’est beau. Pur, ça ne l’est pas. Il est cassé et en morceaux.

Les commentaires du crooner ont poussé un grand nombre de républicains à critiquer ses remarques.

Gouvernement du Dakota du Sud. Kristi Noem a écrit sur Twitter : « Un nouveau drapeau ?! Non merci. Old Glory flotte toujours comme un symbole de liberté et de justice pour tous. »

Député républicain Andy Bigg a tweeté : « Si vous n’aimez pas le drapeau américain, n’hésitez pas à partir. »

Rep. du Colorado Lauren Boebert a tweeté : « Il y a 195 pays dans le monde. 194 d’entre eux n’ont pas le drapeau américain. Si @macygray ou quelqu’un d’autre déteste tellement le drapeau américain, ils devraient choisir un drapeau qu’ils aiment et aller vivre dans le pays qui le bat !

Épiceur de Laverne a ombragé le chanteur en écrivant: “La dernière fois que Macy Gray était pertinent, Bill Clinton était président.”

Vous pouvez lire l’éditorial complet de Macy ici.